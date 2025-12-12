Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чего ж не в Рождество? Поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать с 12 января

12 декабря, 2025 17:34

Новости Латвии

Пассажирский поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать 12 января, сообщил член правления эстонского государственного оператора пассажирских поездов "Eesti Liinirongid", работающего под брендом "Elron", Мертс Эренпрейсс.

Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой возобновится после того, как Европейское железнодорожное агентство разрешило использовать на латвийской железнодорожной инфраструктуре три дизельных поезда Elron Stadler Flirt с двумя вагонами.

«Для открытия линии необходимо как минимум три состава, чтобы гарантировать регулярное техническое обслуживание поездов», — пояснил Эренпрайс.

Как заявил один из членов правления компании Elron, первоначально поезд будет курсировать один раз в день по маршруту Таллинн-Тарту-Валга-Рига.

«Мы сможем запустить второй прямой рейс за день после того, как [эстонская государственная железнодорожная компания] Eesti Raudtee завершит работы по модернизации инфраструктуры, и сможем эксплуатировать новые поезда Škoda на линии между Таллином и Тарту», ​​— сказал Оренпрейс.

Пассажирские перевозки по маршруту Таллинн-Тарту-Рига будут осуществляться компанией Elron в сотрудничестве с латвийским оператором пассажирских поездов Pasažieru vilciens, работающим под брендом Vivi. Машинисты латвийской компании Elron будут управлять поездами на участке линии между Валгой и Ригой.

Согласно первоначальному расписанию, поезд отправится из Таллина в 14:50, из Тарту в 17:05 и прибудет в Ригу в 20:52. В свою очередь, поезд отправится из Риги в 7:40, прибудет в Тарту в 11:25 и в Таллин в 14:11. Стоимость билета из Тарту в Ригу составит 19-22 евро.

«В начале года график может немного измениться из-за инфраструктурных работ в Латвии на участке между Валгой и Ригой», — сказал руководитель международного бизнеса Elron Кристо Мя.

«Соединение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс, а также дополнительное сообщение с пересадкой на линии Таллинн-Тарту-Рига с пятницы по воскресенье, также останутся в силе», — добавил он.

В январе этого года латвийские, литовские и эстонские операторы пассажирских поездов «Pasažieru vilciens», «LTG Link» и «Elron» начали внедрение железнодорожного сообщения на маршруте Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс. Во время поездки, которая занимает более десяти часов, пассажирам приходится делать пересадку в Валге.

В сентябре на маршруте Таллинн-Тарту-Рига с пятницы по воскресенье начал курсировать дополнительный поезд с пересадкой. Этот поезд между Таллинном и Валгой обслуживает компания «Элрон», а участок между Валгой и Ригой — компания «Виви».

Тем временем, в конце декабря 2023 года пассажирское подразделение литовской государственной железнодорожной группы «Lietuvos geležinkeliai» «LTG Link» начало движение поездов между Ригой и Вильнюсом.

Обсуждение вопроса о соединении столиц всех трех балтийских государств пассажирскими железнодорожными маршрутами вышло на первый план в сентябре 2021 года, когда в рамках Европейского года железных дорог поезд Baltic States Express отправился из Таллина через Ригу в Вильнюс. В нем приняли участие министры того времени, представители железнодорожной отрасли балтийских государств и Европейской комиссии, а также исполнители проекта железной дороги «Rail Baltica».

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

