Чего ж не в Рождество? Поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать с 12 января

Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой возобновится после того, как Европейское железнодорожное агентство разрешило использовать на латвийской железнодорожной инфраструктуре три дизельных поезда Elron Stadler Flirt с двумя вагонами.

«Для открытия линии необходимо как минимум три состава, чтобы гарантировать регулярное техническое обслуживание поездов», — пояснил Эренпрайс.

Как заявил один из членов правления компании Elron, первоначально поезд будет курсировать один раз в день по маршруту Таллинн-Тарту-Валга-Рига.

«Мы сможем запустить второй прямой рейс за день после того, как [эстонская государственная железнодорожная компания] Eesti Raudtee завершит работы по модернизации инфраструктуры, и сможем эксплуатировать новые поезда Škoda на линии между Таллином и Тарту», ​​— сказал Оренпрейс.

Пассажирские перевозки по маршруту Таллинн-Тарту-Рига будут осуществляться компанией Elron в сотрудничестве с латвийским оператором пассажирских поездов Pasažieru vilciens, работающим под брендом Vivi. Машинисты латвийской компании Elron будут управлять поездами на участке линии между Валгой и Ригой.

Согласно первоначальному расписанию, поезд отправится из Таллина в 14:50, из Тарту в 17:05 и прибудет в Ригу в 20:52. В свою очередь, поезд отправится из Риги в 7:40, прибудет в Тарту в 11:25 и в Таллин в 14:11. Стоимость билета из Тарту в Ригу составит 19-22 евро.

«В начале года график может немного измениться из-за инфраструктурных работ в Латвии на участке между Валгой и Ригой», — сказал руководитель международного бизнеса Elron Кристо Мя.

«Соединение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс, а также дополнительное сообщение с пересадкой на линии Таллинн-Тарту-Рига с пятницы по воскресенье, также останутся в силе», — добавил он.

В январе этого года латвийские, литовские и эстонские операторы пассажирских поездов «Pasažieru vilciens», «LTG Link» и «Elron» начали внедрение железнодорожного сообщения на маршруте Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс. Во время поездки, которая занимает более десяти часов, пассажирам приходится делать пересадку в Валге.

В сентябре на маршруте Таллинн-Тарту-Рига с пятницы по воскресенье начал курсировать дополнительный поезд с пересадкой. Этот поезд между Таллинном и Валгой обслуживает компания «Элрон», а участок между Валгой и Ригой — компания «Виви».

Тем временем, в конце декабря 2023 года пассажирское подразделение литовской государственной железнодорожной группы «Lietuvos geležinkeliai» «LTG Link» начало движение поездов между Ригой и Вильнюсом.

Обсуждение вопроса о соединении столиц всех трех балтийских государств пассажирскими железнодорожными маршрутами вышло на первый план в сентябре 2021 года, когда в рамках Европейского года железных дорог поезд Baltic States Express отправился из Таллина через Ригу в Вильнюс. В нем приняли участие министры того времени, представители железнодорожной отрасли балтийских государств и Европейской комиссии, а также исполнители проекта железной дороги «Rail Baltica».