Морская выдра укусила серфера — угнала доску и удерживала её до прибытия спасателей!

По словам пострадавшей, она почувствовала «лёгкий укус», обернулась — и увидела выдру, гордо устроившуюся на её серфборде. После этого животное около 20 минут спокойно дрейфовало на доске, пока на место не прибыли спасатели.

В итоге доску удалось вернуть, а серфер отделалась испугом. Выдра же, по словам очевидцев, выглядела вполне довольной произошедшим и не проявляла признаков спешки.

Пока неизвестно, была ли это печально известная выдра №841, прославившаяся в Санта-Крузе серией «ограблений» серферов, или же у неё появился смелый подражатель. В любом случае, местные жители уже говорят о продолжении «выдровой легенды».