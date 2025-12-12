Макака вломилась к пенсионеру в дом — мужчина погиб

По словам соседей, животное действовало крайне агрессивно. Люди, обнаружившие мужчину спустя несколько дней, рассказывали, что пол в доме был залит кровью — он, по всей видимости, отчаянно пытался отбиться, схватив металлический прут.

Известно, что эта макака и раньше проявляла агрессию в районе, нападая на людей. Местные жители жаловались, что животное перестало бояться человека и регулярно заходило в жилые дома в поисках пищи.

После трагедии власти в течение нескольких дней разыскивали примата и в итоге смогли поймать его с помощью ловушки. Сейчас специалисты пытаются выяснить, что именно спровоцировало столь жестокое поведение.

Экологи отмечают, что подобные случаи становятся всё более вероятными там, где дикие животные длительное время живут рядом с человеком. Обезьяны привыкают к людям, теряют страх — и в какой-то момент конфликт может закончиться фатально.