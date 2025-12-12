Ответка? Россия ударила по турецкому судну в порту Одессы

Перед атакой балкер следовал из Карасу в направлении румынского порта Сулина и перевозил контейнеры производителя AKSA. На прошлой неделе Владимир Путин угрожал расширить удары по украинским портам и заходящим в них судам. Он заявил, что Москва может «расширить номенклатуру ударов» и даже «отрезать Украину от моря», если Киев продолжит атаки на танкеры.

До этого в районе Босфора были повреждены танкеры Kairos и Virat, находившиеся под санкциями и перевозившие нефть из России. Позже украинские морские дроны атаковали танкер Dashan, направлявшийся в Новороссийск.

По данным украинского вице-премьера Алексея Кулебы, Россия также поразила контейнерный перегружатель в Одесском порту. Пострадал сотрудник частной компании. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался с Владимиром Путиным в Ашхабаде и призвал страны ограничить атаки на порты и энергетические объекты, сообщило Anadolu.