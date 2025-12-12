ЕС навсегда заморозил активы ЦБ России ради помощи Украине

Брюссель готовит масштабный репарационный кредит Украине на 165 миллиардов евро для покрытия военных и гражданских расходов в 2026 и 2027 годах. Эти средства будут авансом под будущие российские выплаты. Германия, по данным европейских дипломатов, не видит для плана альтернативы и готова предоставить гарантий на 50 миллиардов евро.

Бельгия, где находятся ключевые клиринговые структуры, требует твердых гарантий от всех стран ЕС, чтобы не оказаться единственной, кто понесет убытки в случае возможного иска России против Euroclear. Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что такие гарантии уже формируются.

Премьер Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал механизм принятия решения и заявил, что бессрочная заморозка нанесет ЕС «непоправимый ущерб». Российский Центробанк назвал планы Брюсселя незаконными и пообещал защищать свои интересы всеми доступными средствами.