Раскрыты данные о реальной зарплате Зеленского: цифры

Президент Украины Владимир Зеленский получает фиксированную ежемесячную зарплату. Ее размер не изменился в течение 2024 года.

Заработная плата главы государства Украины составляет 28 000 гривен (приблизительно 667 евро) в месяц. Президент не получает никаких дополнительных надбавок, премий или льгот.

За время своего президентского срока в 2024 году Зеленский официально заработал 336 000 гривен (приблизительно 8 000 евро). Из этой суммы 66 500 гривен было уплачено в виде налогов и сборов.

Для сравнения, бывший глава Администрации Президента Андрей Ермак заработал более 582 000 гривен, а его заместитель Олег Татаров — почти 498 000.

В то же время зарплата Зеленского по-прежнему значительно ниже, чем у лидеров многих других стран: например, премьер-министр Сингапура зарабатывает более 1,5 миллиона долларов в год, а президент США — 400 000 долларов.