Женщина заказала еду и заметила, что ей накладывают блюдо в одноразовую коробочку навынос. Дама запротестовала и сказала, что хотела бы пообедать на месте. Но выдать ей тарелку отказались.

«Вчера на Агенскалнском рынке был джазовый вечер. За столиками, всё как у людей. Мы заказали кебаб на тарелке на ужин. Расплатились, и тут я заметила, как повар начал складывать салат в контейнеры на вынос. Я тут же сказала кассиру: «Нет, пожалуйста, положите его на тарелку, мы хотим спокойно сидеть за столом!» Она сказала, что не может, потому что ей сказали не подавать тарелки. Так что мы ели как два бомжа, каждый с двумя контейнерами навынос, разложили их по столу, в то время как другие спокойно ели с тарелок. Концерт был такой классный, но…», — пишет с сожалением Лига.

В комментариях ей посоветовали воспринимать эту жизнь попроще. Ведь пластиковая коробочка вместо тарелки еще не делает никого бомжом.

"Не, ну вы пришли на концерт или поесть?", - шутили в комментариях.

"На концертах они просто не любят возиться с тарелками, много где так", - заметили люди.

"Да, мы тоже в шоке, всегда думали, что к джазу лучше подходят хинкали, а не кебаб", - упражнялись в остроумии комментаторы.