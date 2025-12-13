Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чувствовали себя бомжами: клиентка раскритиковала ужин на Агенскалнском рынке (8)

Редакция PRESS 13 декабря, 2025 09:32

Важно 8 комментариев

Агенскалнский рынок стал местом, где можно попробовать много вкусной еды в приятной атмосфере. Однако у одной из посетительниц приключился неприятный опыт с этим фуд-кортом.

Женщина заказала еду и заметила, что ей накладывают блюдо в одноразовую коробочку навынос. Дама запротестовала и сказала, что хотела бы пообедать на месте. Но выдать ей тарелку отказались.

«Вчера на Агенскалнском рынке был джазовый вечер. За столиками, всё как у людей. Мы заказали кебаб на тарелке на ужин. Расплатились, и тут я заметила, как повар начал складывать салат в контейнеры на вынос. Я тут же сказала кассиру: «Нет, пожалуйста, положите его на тарелку, мы хотим спокойно сидеть за столом!» Она сказала, что не может, потому что ей сказали не подавать тарелки. Так что мы ели как два бомжа, каждый с двумя контейнерами навынос, разложили их по столу, в то время как другие спокойно ели с тарелок. Концерт был такой классный, но…», — пишет с сожалением Лига.

В комментариях ей посоветовали воспринимать эту жизнь попроще. Ведь пластиковая коробочка вместо тарелки еще не делает никого бомжом.

"Не, ну вы пришли на концерт или поесть?", - шутили в комментариях.

"На концертах они просто не любят возиться с тарелками, много где так", - заметили люди.

"Да, мы тоже в шоке, всегда думали, что к джазу лучше подходят хинкали, а не кебаб", - упражнялись в остроумии комментаторы.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (8)

Важно 8 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (8)

Животные 8 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (8)

Мир 8 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (8)

Новости Латвии 8 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (8)

Важно 8 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша (8)

Мир 8 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила (8)

Важно 8 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

