В субботу в Латвии ожидаются снег и мороз

Ночью ожидается небольшое количество облаков, в Курземе облаков будет больше, но они не принесут осадков. На дорогах местами может быть скользко.

Температура опустится до -3...-8 градусов при слабом ветре, в Курземе - до 0...-3 градусов.

День будет преимущественно облачным, на востоке страны ожидается более солнечная погода. Во второй половине дня в Курземе пойдет дождь и снег, а вечером в центральной части страны - снег.

В субботу в восточных районах Латвии ожидается безветрие, на остальной территории страны - умеренный юго-восточный ветер. Максимальная температура составит от -4 градусов на востоке страны до +1 градуса на Курземском побережье.

В Риге в субботу ожидается легкая облачность, которая будет увеличиваться, а вечером возможен снег. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня - умеренный юго-восточный. Температура воздуха -3 градуса ночью и -1 градус днем.