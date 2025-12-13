«Ригас сатиксме» продлевает 16-й автобус: куда?

Изменения вступят в силу с 13 декабря.

До настоящего времени последней остановкой на этом маршруте были Муцениеки. Без изменения общего количества рейсов на маршруте, расписание всего маршрута будет изменено с учетом возможности пересадки на другие маршруты в Муцениеки и времени окончания смен сотрудников.

Поскольку маршрут проходит через административную территорию Риги, оба муниципалитета должны были согласовать его организацию в соответствии с Законом об услугах общественного транспорта. Эти изменения не приведут к увеличению расходов, которые муниципалитет Риги должен будет компенсировать за предоставление данного маршрута.

Достигнутый результат подтверждает, что муниципалитеты в сотрудничестве с государственными учреждениями могут находить взаимоприемлемые решения по оптимизации маршрутов за пределами административной территории Риги, обеспечивая тем самым более удобное общественное транспортное обслуживание, отвечающее потребностям жителей, заявили в Рижской думе.

Оборот компании «Ригас сатиксме» в прошлом году, включая субсидии из государственного и местного бюджетов, составил 193,315 млн евро, что на 5% больше, чем в 2023 году, однако прибыль компании несколько раз снизилась и составила 93,608 млн евро.

Компания «Ригас сатикме» предоставляет услуги пассажирских перевозок на автобусах, трамваях и троллейбусах в Риге, а также управляет парковками на улицах города. Единственным владельцем компании является Рижская дума.