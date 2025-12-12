Техмиллиардеры бегут в государства-стартапы — что на самом деле происходит?

Речь идёт о так называемых startup societies или network states — физических сообществах, которые, по замыслу их сторонников, должны управляться как стартапы. Идея активно обсуждается в среде венчурных инвесторов и криптопредпринимателей.

Одним из публичных сторонников концепции является предприниматель и инвестор Баладжи Шринивасан. Он предлагает рассматривать такие проекты как «альтернативу» традиционным государствам, в первую очередь для технологических специалистов и инвесторов.

По данным Financial Times, по всему миру уже насчитывается около 120 подобных проектов — от экспериментальных криптокоммун до полуавтономных зон, поддерживаемых крупным капиталом. Среди известных примеров — Prospera в Гондурасе, привлёкшая сотни миллионов долларов инвестиций.

Проект Prospera стал показателем того, как подобные инициативы сталкиваются с реальностью. После смены власти правительство Гондураса отменило специальный правовой режим, позволявший существование зоны. В ответ инвесторы подали иск на сумму около 11 миллиардов долларов — почти треть ВВП страны.

Формально сторонники startup societies говорят об инновациях, эксперименте с управлением и экономическом росте. Критики же указывают, что такие проекты часто возникают в странах с уязвимыми институтами и фактически создают закрытые территории с особыми правилами.

Пока неясно, останутся ли «государства-стартапы» нишевыми экспериментами или станут новой формой политико-экономического устройства. Но сам факт их появления показывает: часть технологической элиты всё чаще ищет не реформы общества — а выход из него.