Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

FT: новый мирный план предполагает вступление Украины в ЕС уже в следующем году

© BBC 13 декабря, 2025 08:47

Мир

Новая редакция так называемого «мирного плана», который Украина отправила США и который поддерживает Брюссель, содержит пункт о принятии Украины в ЕС не позднее 1 января 2027 года, пишет британская Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа.

Чиновники, поддерживающие стремление Украины вступить в ЕС, заявили изданию: Еврокомиссия теперь понимает, что сейчас, когда США усиливают давление на Украину, требуя как можно скорее заключить перемирие и отказаться от части своей территории, не следует срывать мирный процесс, сопротивляясь ускоренному вступлению Киева в ЕС.

Однако решение Брюсселя не только даст зеленый свет Киеву, но в целом заставит Евросоюз пересмотреть подходы к приему новых стран, отмечает газета.

Если США поддержит эту инициативу, то Дональд Трамп мог бы, в частности, просить своего друга, премьера Венгрии Виктора Орбана, перестать блокировать принятие Украины в ЕС, об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский, напоминает FT.

Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и вскоре получила статус кандидата.

Кремль пока не комментировал публикацию FT и не видел новой версии «мирного плана», но ранее давал понять, что принципиально не против вступления Украины в Евросоюз.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать
Загрузка

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 17:53

Мир 0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Читать

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Читать