FT: новый мирный план предполагает вступление Украины в ЕС уже в следующем году

Чиновники, поддерживающие стремление Украины вступить в ЕС, заявили изданию: Еврокомиссия теперь понимает, что сейчас, когда США усиливают давление на Украину, требуя как можно скорее заключить перемирие и отказаться от части своей территории, не следует срывать мирный процесс, сопротивляясь ускоренному вступлению Киева в ЕС.

Однако решение Брюсселя не только даст зеленый свет Киеву, но в целом заставит Евросоюз пересмотреть подходы к приему новых стран, отмечает газета.

Если США поддержит эту инициативу, то Дональд Трамп мог бы, в частности, просить своего друга, премьера Венгрии Виктора Орбана, перестать блокировать принятие Украины в ЕС, об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский, напоминает FT.

Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и вскоре получила статус кандидата.

Кремль пока не комментировал публикацию FT и не видел новой версии «мирного плана», но ранее давал понять, что принципиально не против вступления Украины в Евросоюз.