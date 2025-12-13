Она просто очень добрая: соседи простили женщине 23 кошки в однокомнатной квартире

Месяц назад мы рассказывали о 23 кошках, вынужденных жить в маленькой однокомнатной квартире в многоэтажном доме в Саркандаугаве. Хозяйка не могла должным образом ухаживать за животными, и запах фекалий и мочи, исходивший из квартиры, был, мягко говоря, ужасным.

Соседка рассказала, что женщина кормила кошек, живущих на улице, приютила больных животных, а также посетила еще около трех мест скопления кошек. «Она совсем не плохой человек, но агрессивная», — не скрывает Иева. «Я не была внутри, но условия там антисанитарные — ужасно воняет».

По решению суда и совместно с сотрудниками правоохранительных органов и пожарными Служба продовольствия и ветеринарии конфисковала кошек, но владелица животных была арестована за попытку нападения на сотрудников экстренных служб.

Женщина кормила кошек, но жила в антисанитарных условиях и никогда в жизни не была у ветеринара. Животные оказались в приюте, где им оказали медицинскую помощь. Мы снова поехали по этому адресу, чтобы убедиться, что женщина больше не привозит животных домой. Запах на лестничной площадке значительно уменьшился, и соседи больше не замечают эту женщину.

«Всё нормально. Потому что всё прекрасно. Жизнь продолжается. Запах стал менее резким. Запах исчез. Мы почувствовали это, когда вошли. Когда мы были там, когда животных выводили, это было ужасно. Ну, тогда было ещё хуже, но в целом всё было нормально. Самое главное, что этот человек заботился о животных. Это её хорошее качество».

Один из соседей, опрошенных журналистами, рассказал, что запах на лестничной клетке был ужасным. Сейчас, по его мнению, все в порядке. По крайней мере, соседей животные на первом этаже совсем не беспокоили, несмотря на сильный запах. Служба продовольствия и ветеринарии закрыла начатое ею дело.

Гундарс Симанович, заместитель начальника Рижской городской администрации Государственной пожарной службы:

«Решение принято. В рамках процедуры взыскания штрафа наложен административный штраф с конфискацией животных. В данном случае наложен штраф в размере 400 евро».

Женщина до сих пор не оплатила ранее наложенный штраф. При определении размера максимальной суммы штрафа, которая в данном случае могла составлять 1750 евро, учитывается также доход нарушителя.

Наложенный штраф может быть разделен на части, но женщина не воспользовалась и этой возможностью.

«По крайней мере, на данный момент мы не получали никаких жалоб по этому адресу. Что касается инспектора, который занимался проверкой дела и, скажем так, вывозом животных, который связался с заявительницей, то на данный момент по этому адресу животных не было».

ФОТО имиджевое