Она просто очень добрая: соседи простили женщине 23 кошки в однокомнатной квартире

Редакция PRESS 13 декабря, 2025 09:48

Новости Латвии 0 комментариев

Женщина, державшая более двадцати кошек в своей однокомнатной квартире в Саркандаугаве, была оштрафована и лишена возможности забрать своих животных. Редакция газеты "Degpunkta" снова посетила этот дом, чтобы узнать, стала ли жизнь в нем спокойнее для жильцов после того, как кошек забрали.

Месяц назад мы рассказывали о 23 кошках, вынужденных жить в маленькой однокомнатной квартире в многоэтажном доме в Саркандаугаве. Хозяйка не могла должным образом ухаживать за животными, и запах фекалий и мочи, исходивший из квартиры, был, мягко говоря, ужасным.

Соседка рассказала, что женщина кормила кошек, живущих на улице, приютила больных животных, а также посетила еще около трех мест скопления кошек. «Она совсем не плохой человек, но агрессивная», — не скрывает Иева. «Я не была внутри, но условия там антисанитарные — ужасно воняет».

По решению суда и совместно с сотрудниками правоохранительных органов и пожарными Служба продовольствия и ветеринарии конфисковала кошек, но владелица животных была арестована за попытку нападения на сотрудников экстренных служб.

Женщина кормила кошек, но жила в антисанитарных условиях и никогда в жизни не была у ветеринара. Животные оказались в приюте, где им оказали медицинскую помощь. Мы снова поехали по этому адресу, чтобы убедиться, что женщина больше не привозит животных домой. Запах на лестничной площадке значительно уменьшился, и соседи больше не замечают эту женщину.

«Всё нормально. Потому что всё прекрасно. Жизнь продолжается. Запах стал менее резким. Запах исчез. Мы почувствовали это, когда вошли. Когда мы были там, когда животных выводили, это было ужасно. Ну, тогда было ещё хуже, но в целом всё было нормально. Самое главное, что этот человек заботился о животных. Это её хорошее качество».

Один из соседей, опрошенных журналистами, рассказал, что запах на лестничной клетке был ужасным. Сейчас, по его мнению, все в порядке. По крайней мере, соседей животные на первом этаже совсем не беспокоили, несмотря на сильный запах. Служба продовольствия и ветеринарии закрыла начатое ею дело.

Гундарс Симанович, заместитель начальника Рижской городской администрации Государственной пожарной службы: 

«Решение принято. В рамках процедуры взыскания штрафа наложен административный штраф с конфискацией животных. В данном случае наложен штраф в размере 400 евро».

Женщина до сих пор не оплатила ранее наложенный штраф. При определении размера максимальной суммы штрафа, которая в данном случае могла составлять 1750 евро, учитывается также доход нарушителя.

Наложенный штраф может быть разделен на части, но женщина не воспользовалась и этой возможностью.

«По крайней мере, на данный момент мы не получали никаких жалоб по этому адресу. Что касается инспектора, который занимался проверкой дела и, скажем так, вывозом животных, который связался с заявительницей, то на данный момент по этому адресу животных не было».

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

