Сартс: людям нравится, что Трамп обо всём говорит прямо

Он подчеркнул, что характерная для Европы «запутанная коммуникация» больше не работает, поэтому всё чаще мы видим людей, которые говорят прямо и непривычно.

«Иногда нам очень не нравится то, что сказано. Но, на мой взгляд, так честнее», — сказал Сартс. Он отметил, что бывают ситуации, когда люди сознательно общаются таким непосредственным образом, но думают совсем о другом.

Сартс указал, что Соединенные Штаты Америки (США) и их президент Дональд Трамп довольно прямо сообщают о своих интересах и направлениях действий. Он отметил, что Стратегия национальной безопасности США является очень честным документом: в нём говорится, что Европа важна для Соединенных Штатов Америки, но в нём также говорится, что отдельные идеологические направления в Европе якобы ошибочны.

Позиция США в мирных переговорах между Украиной и РФ

Сартс считает, что Трамп не встал ни на сторону Украины, ни на сторону России – если предыдущая администрация США очень явно была на стороне Украины, то эта администрация в мирных переговорах пытается занять позицию посредника.

Отношения США с Европой

...«Длительное время мы не инвестировали в военные возможности и надеялись на то, что мир стал белым и пушистым, — этому есть цена», — сказал Сартс.

Он подчеркнул, что сейчас Европа инвестирует в оборону, но «когда мы приходим в тренажерный зал, мышцы не появляются за день – они появляются через год. А с военными возможностями это будет еще дольше».