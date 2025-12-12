Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мошенники активизировались накануне праздников: что новенького?

12 декабря, 2025 17:40

ЧП и криминал

В преддверии праздников в интернете резко увеличивается количество скидок и специальных предложений, а вместе с ними активизируются и мошенники. По данным опроса Luminor, 44% жителей Латвии в это время особенно внимательно следят за рисками мошенничества, однако почти треть признает, что не уделяет повышенного внимания подозрительным предложениям, рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Предпраздничный сезон традиционно считается временем покупок и подарков, но именно в это время злоумышленники становятся особенно активными. Государственная полиция и Центр защиты прав потребителей (PTAC) отмечают, что риски высоки как в интернете, так и по телефону.

По словам представителя Государственной полиции Элины Приедите, масштабы проблемы телефонного мошенничества продолжают расти:

«В Государственную полицию продолжают поступать заявления о различных видах телефонного мошенничества, в результате которых люди теряют значительные суммы денег. В частности, за 10 месяцев этого года люди потеряли почти 18 миллионов евро. Только за одну неделю — с 1 по 7 декабря — жители потеряли 1,7 миллиона евро, что является огромной суммой».

Мошенники используют разнообразные схемы: представляются государственными служащими, сотрудниками банков или компаний, сообщают о «подозрительных платежах» или «проблемах с профилем», предлагают фиктивные скидки, имитируют звонки родственников или обещают выигрыш в лотерею.

Полиция напоминает:

никогда не сообщать личные данные, коды и пароли;

прерывать подозрительные звонки и звонки с зарубежных номеров;

самостоятельно перезванивать в организации, от имени которых представился звонящий;

не переходить по ссылкам из SMS и писем.

«Государственные учреждения никогда не будут требовать по телефону финансовые данные или личную информацию. Если вы сомневаетесь — лучше прекратить разговор и самостоятельно связаться с родственником или учреждением», — добавляет Приедите.

В преддверии Рождества и Нового года Центр защиты прав потребителей призывает покупателей быть особенно внимательными.

По ее словам, ложные скидки — самое распространенное нарушение: «Сейчас предлагаются мнимые скидки — 70 процентов от какой-то цены. Но эта цена очень часто была искусственно завышена заранее. Получается, что проценты выглядят привлекательно, потребитель верит, а товар до этого стоил дешевле той суммы, от которой теперь считаются скидки».

Иногда интернет-магазины создаются буквально с помощью искусственного интеллекта: они выглядят профессионально, но на самом деле продавец находится в третьих странах. Очень часто такие сайты оказываются мошенническими, и в итоге потребитель может заплатить деньги, но так и не получить товар, добавляет Гертмане.

«В прошлом году мы получили почти 2000 жалоб — это много. Каждый год их количество растет, потому что мы все больше покупаем в интернете».

Представитель Госполиции Элины Приедите также предупреждает, что в преддверии праздников нужно быть особенно внимательным при покупках в интернете.

«Людям следует выбирать интернет-магазины, с которыми вы уже имели опыт покупок, предпочтительно с латвийскими доменами. При переводе средств обязательно сверяйте реквизиты и убедитесь, что они совпадают с данными магазина. Если товар не был доставлен или магазин не отвечает, сначала свяжитесь с ним, а при отсутствии реакции — подавайте заявление в полицию. Полиция оценит, имело ли место мошенничество».

Санита Гертмане советует не забывать о здравом смысле в предпраздничной суете: «Самое важное — использовать здравый смысл. Особенно если мы заранее знаем, что нам что-то нужно на Рождество. Лучше изучить, сколько товар стоит в разных магазинах — не покупать сразу. Если товар не был отправлен или возникли проблемы, нужно сначала обратиться к продавцу. Если он не отвечает — сообщать в Центр защиты прав потребителей. Но индивидуально человеку бывает трудно что-то доказать, поэтому я призываю быть осторожными».

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

18:48

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

18:42

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

18:24

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

18:23

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

18:19

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

18:15

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

18:00

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

