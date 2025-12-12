Мошенники активизировались накануне праздников: что новенького?

Предпраздничный сезон традиционно считается временем покупок и подарков, но именно в это время злоумышленники становятся особенно активными. Государственная полиция и Центр защиты прав потребителей (PTAC) отмечают, что риски высоки как в интернете, так и по телефону.

По словам представителя Государственной полиции Элины Приедите, масштабы проблемы телефонного мошенничества продолжают расти:

«В Государственную полицию продолжают поступать заявления о различных видах телефонного мошенничества, в результате которых люди теряют значительные суммы денег. В частности, за 10 месяцев этого года люди потеряли почти 18 миллионов евро. Только за одну неделю — с 1 по 7 декабря — жители потеряли 1,7 миллиона евро, что является огромной суммой».

Мошенники используют разнообразные схемы: представляются государственными служащими, сотрудниками банков или компаний, сообщают о «подозрительных платежах» или «проблемах с профилем», предлагают фиктивные скидки, имитируют звонки родственников или обещают выигрыш в лотерею.

Полиция напоминает:

никогда не сообщать личные данные, коды и пароли;

прерывать подозрительные звонки и звонки с зарубежных номеров;

самостоятельно перезванивать в организации, от имени которых представился звонящий;

не переходить по ссылкам из SMS и писем.

«Государственные учреждения никогда не будут требовать по телефону финансовые данные или личную информацию. Если вы сомневаетесь — лучше прекратить разговор и самостоятельно связаться с родственником или учреждением», — добавляет Приедите.

В преддверии Рождества и Нового года Центр защиты прав потребителей призывает покупателей быть особенно внимательными.

По ее словам, ложные скидки — самое распространенное нарушение: «Сейчас предлагаются мнимые скидки — 70 процентов от какой-то цены. Но эта цена очень часто была искусственно завышена заранее. Получается, что проценты выглядят привлекательно, потребитель верит, а товар до этого стоил дешевле той суммы, от которой теперь считаются скидки».

Иногда интернет-магазины создаются буквально с помощью искусственного интеллекта: они выглядят профессионально, но на самом деле продавец находится в третьих странах. Очень часто такие сайты оказываются мошенническими, и в итоге потребитель может заплатить деньги, но так и не получить товар, добавляет Гертмане.

«В прошлом году мы получили почти 2000 жалоб — это много. Каждый год их количество растет, потому что мы все больше покупаем в интернете».

Представитель Госполиции Элины Приедите также предупреждает, что в преддверии праздников нужно быть особенно внимательным при покупках в интернете.

«Людям следует выбирать интернет-магазины, с которыми вы уже имели опыт покупок, предпочтительно с латвийскими доменами. При переводе средств обязательно сверяйте реквизиты и убедитесь, что они совпадают с данными магазина. Если товар не был доставлен или магазин не отвечает, сначала свяжитесь с ним, а при отсутствии реакции — подавайте заявление в полицию. Полиция оценит, имело ли место мошенничество».

Санита Гертмане советует не забывать о здравом смысле в предпраздничной суете: «Самое важное — использовать здравый смысл. Особенно если мы заранее знаем, что нам что-то нужно на Рождество. Лучше изучить, сколько товар стоит в разных магазинах — не покупать сразу. Если товар не был отправлен или возникли проблемы, нужно сначала обратиться к продавцу. Если он не отвечает — сообщать в Центр защиты прав потребителей. Но индивидуально человеку бывает трудно что-то доказать, поэтому я призываю быть осторожными».