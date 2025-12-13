Кражи в дальней Юрмале

Как-то осенью в Юрмале участились кражи из летних дач. Злоумышленники наведывались не только в районы «дальней» Юрмалы - Меллужи, Асари, Вайвари, но орудовали и в Лиелупе.

Преступления происходили по одному сценарию. Неизвестные взламывали входные двери при помощи фомки или лома и выносили все более-менее ценные вещи.

Местная милиция периодически выезжала на патрулирование, допрашивала сторожей, оставшихся жителей, но никаких ощутимых результатов пока не было. Никто ничего не видел.

Скорее всего, дачные воры и дальше оставались бы безнаказанными, но, как часто бывает, помогла агентура.

Один таксист сообщил, что как-то ночью возил из Меллужи в Ригу двух пассажиров с вещами. И некий пассажир всю дорогу жаловался, что его жена выгнала из дома за пьянку. Обычная история, но куратора, которому слили информацию, заинтересовало наличие объемистых баулов у пассажиров. Ведь ночь - малоподходящее время для грузоперевозок.

Информацию решили проверить, тем более что таксист-информатор четко указал на дом, откуда он ночью забирал тех самых пассажиров с вещами. Выяснилось, что он был разделен на несколько квартир. И обитатели одной из них были предметом головной боли у местного участкового.

Периодически здесь происходили шумные скандалы. И всякий раз жена Ядвига выгоняла своего мужа Станислава, выставляя его на порог «с вещами". Ничего необычного здесь не было, ведь в жизни всякое случается. Но супруги уже давно не работали, их даже предупреждали о привлечении к уголовной ответственности за тунеядство. Но при этом они явно не бедствовали.

Были еще два обстоятельства, которые наводили на подозрения. В дороге Станислав жаловался, что скандал произошел из-за его очередной выпивки, а таксист уверял, что его два пассажира были трезвыми.

Подозрительно было и то, что они сели в такси не у дома, где жил пассажир, а в трехстах метрах от дачи, где была совершена последняя кража.

Итоги осмотра места преступления

Обычно хозяева дач видят следы разгрома в лучшем случае через несколько недель, а то и месяцев с того момента, когда объект их недвижимости посетили воры. Но на этот раз дачники приехали гораздо раньше. Поэтому членам оперативно-следственной группы удалось составить четкую картину преступления.

Был найден лом, которым взломали входную дверь. Сняли слепок со следа от сапога, оставленного одним из взломщиков. К вещдокам приобщили и окурок от сигареты «Элита". Хозяева дачи составили опись похищенных вещей. Среди них были черно-белый телевизор «Рекорд» и хрустальная ваза.

Также был похищен ковер, два пуховых платка, двести металлических крышек для консервирования, банки с домашнем вареньем, консервированными помидорами и огурцами, прочие домашние заготовки на зиму, а также три банки говяжьей тушенки и т. д.

Подобная добыча доставалась взломщикам и на соседних дачах. Но пока похищенные вещи нигде не всплывали. Может быть, домушники заготавливают запасы провизии на зиму? Что же касается телевизора, то его даже в комиссионный магазин не приняли бы. Хотя он был вполне в рабочем состоянии, и, учитывая тогдашний дефицит, желающие его приобрести по дешевке тоже бы нашлись. И охотников приобрести ковер, хрустальную вазу и прочую мелочь по выгодной цене тоже хватало. Но похищенные вещи пока нигде не всплывали.

Нашли на базе

Оперативников заинтересовала и конечная точка назначения, куда в ту ночь в Риге таксист доставил своих пассажиров. Это был вовсе не жилой дом, где мог бы найти приют выгнанный муж, а база строительно-монтажного управления.

Допросили сторожа, дежурившего в ту ночь. Он подтвердил, что в три часа ночи к воротам базы подъехало такси, высадившее двух пассажиров-мужчин. У одного был в руках ковер, а второй держал под мышкой небольшой, но тяжелый, как показалось свидетелю, узелок: пуховый платок, а в него было что-то завернуто.

Одного из ночных гостей сторож видел и раньше. Он приезжал к своему приятелю-шоферу. Поэтому в нарушение всех инструкций охранник пустил ночных визитеров на территорию. Тем более что один из них жаловался, что поссорился с женой и ушел из дома. Просил достать выпивку.

В те времена все алкогольные магазины закрывались в семь часов вечера, а рестораны - в одиннадцать. Но визитеры дали сторожу 15 рублей, и бутылка водки тут же нашлась (в те времена в магазине она стоила 4,12 рубля). Причем сначала гости предлагали в качестве платы хрустальную вазу, но сторож потребовал наличные. Бутылку распили на троих, досталось и охраннику. А затем визитеры ушли в сторону дороги - дожидаться первого автобуса.

"Так зачем же они приходили?» - поинтересовались оперативники у сторожа. Но только после того, как ему объяснили все перспективы превратиться в соучастника преступления, тот рассказал об истинной цели визита.

Они приезжали спрятать вещи. Показал он и место схрона - возле двери гаража под старыми покрышками. Но в указанном месте их не оказалось. Может быть, они их перепрятали в другое место на территории? Осматривать обширный двор, заваленный стройматериалами и всевозможным хламом, пришлось долго.

Заглядывали в трубы, поднимали тяжелые плиты, разбирали груды отработанных автопокрышек и наконец все-таки нашли ковер и узел. Это были те самые вещи, похищенные с последней обкраденной дачи. Теперь оставалось только задержать подозреваемых.

Показания домушников

Станислава задержали по месту жительства его жены. Оказалось, что никакого семейного скандала не было. На допросе он сразу же назвал сообщника Мартиньша. Его доставили спустя несколько часов. Тот рассказал, что вместе со своим подельником совершил пять краж в Юрмале.

В свою очередь Станислав показал на допросе, что после того, как его уволили с работы, он заметил, что осенью рядом полным-полно домов, где никто не живет и в которые проникнуть ничего не стоит. Многие входные двери запирались только на висячие замки, которые можно было взломать за несколько минут каким-нибудь железным прутом. Так он и стал вместе с сообщником их вскрывать. Соленья и варенья продавали на рынке, а технику и бытовые предметы реализовывали через знакомых.

С учетом отсутствия судимостей дачные воры получили относительно мягкие приговоры. Станислава приговорили к трем годам, а Мартиньша - к двум годам лишения свободы. А владельцы дач стали более серьезно относиться к охране своей собственности. Вместо висячих замков появились более серьезные замки, да и двери стали обивать железом, а окна закрывать прочными ставнями.

Александр ВАЛЬТЕР