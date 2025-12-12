Владимир Зеленский приехал в Купянск, о взятии которого ранее объявил российский Генштаб (ВИДЕО)

«Сегодня — Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске — мы видим. Я поздравил ребят», — заявил он.

«Сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны — сильные позиции в разговоре о прекращении войны, — сказал Зеленский. Спасибо каждому воину! Спасибо всем нашим Сухопутным войскам — сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята».

20 ноября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о взятии Купянска под контроль. 2 декабря Герасимов сообщил Путину, что российские военные сжимают заблокированную группировку ВСУ в районе Купянска.

Автор фото,t.me/V_Zelenskiy_official