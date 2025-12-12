Менопауза — золотое время женщины! Реклама Редакция PRESS 12 декабря, 2025 13:12 Реклама

Примерно в 50 лет практически у каждой женщины начинается очень важный период жизни, когда ей предстоит обеспечить безоблачный горизонт в своем физическом и моральном самочувствии.

Cовременная женщина с наступлением климакса может оставаться молодой и не стареть в том понимании, которое еще недавно вкладывалось в понятие «дама в постменопаузе». Современная медицина способна если не на чудеса, то на эффективное решение большинства проблем, которые подстерегают зрелых женщин.

О том, как оставаться молодой и здоровой до глубокой старости, рассказывает опытный врач-гинеколог Инта ДИНСБЕРГА.

Справка. Инта Динсберга — руководитель Dinsbergas klīnika с более чем 30-летним опытом работы в своей области. Доктор консультирует женщин разного возраста, проводит гинекологические УЗИ, успешно помогает в решении менопаузальных состояний пациенток.

«Старость нас не догонит...»

— Доктор, что такое менопауза, почему многие женщины вздрагивают при этом слове?

— Все эти страхи — тени прошлого, забудьте! Менопауза относится к периоду, когда женщина теряет естественную способность к зачатию, поскольку происходит постоянное прекращение месячных. Обычно это случается в возрасте где-то от 45 до 55 лет, но может быть как раньше, так и позже указанного периода. И да, этому сопутствуют серьезные гормональные перестройки организма, которые не всегда лучшим образом сказываются на женской физио­логии.

Однако отсутствие месячных в определенном возрасте иногда кажется даже особым комфортом, не так ли? Но я понимаю, о чем вы спрашиваете: считается, что у большинства дам в менопаузе ухудшается качество жизни и здоровье вообще. Это не так, если следить за собой.

Менопауза — признак прекращения репродуктивной функции. Однако это также период жизни, когда женщина, обогащенная жизненным опытом, любя и ценя себя, вступает во вторую молодость. Сегодня это золотой возраст, когда и дети выращены, и сама еще красивая и сильная. О какой старости может идти речь?

— С этого места, пожалуйста, подробнее. Процесс менопаузы — это ад: одни только головные боли и так называемые приливы чего стоят… Как избавиться от мучительного чувства «распирания тела», отеков, тошноты, горячих приливов, головокружений, сонливости, раздражительности, потливости и раздражающих приступов внезапного жара?

— Признаки менопаузы продиктованы нехваткой гормонов, в первую очередь эстрогенов, которые до этого момента синтезировались в яичниках и выполняли роль главных защитников женского организма. После прекращения менструаций незначительное количество эстрогенов продолжает синтезироваться вне яичников, в других структурах организма, однако в крайне незначительном количестве, и никак не может заменить те эстрогены, которые вырабатывались в яичниках.

Отсюда в начале менопаузального перехода женщину в большей или меньшей степени настигают симптомы дефицита эстрогенов, которые проявляются в появлении всех вышеперечисленных неприятных состояний, а также общего и часто очень ощутимого снижения работоспособности.

Не надо ждать, когда все пройдет само, — это было вынужденным уделом наших бабушек. Надо идти к гинекологу, который специализируется на решении гормональных проблем женщин. После обследования специалист индивидуально подберет гормонозаместительную или другую терапию, которая улучшит как самочувствие, так, кстати, и состояние кожи. Мы в нашей клинике решаем подобные проблемы пациенток бережно и грамотно, было бы желание у самих женщин оставаться молодыми.

— Общеизвестно, что терапия климакса гормонами… не всем дамам нравится.

— Если женщина приходит на прием и говорит, что не хочет принимать гормоны при нехватке своих, то я, как врач, уважаю выбор пациентки. Если дама после всех моих разъяснений о безвредности современной менопаузальной гормональной терапии настаивает на ином решении, мы идем с ней другим путем. Есть варианты, как на порядок облегчить состояние женщины в менопаузе и без гормонов.

Существуют фитоэстрогены, которые не являются гормонами, но дают организму женщины эстрогеноподобные реакции, хотя и не такие сильные. Но если менопауза проходит очень тяжело, то с помощью одних только фитоэстрогенов справиться невозможно, и мы подключаем дополнительные препараты на растительной основе — вернее, разные их комбинации, которые облегчают симптомы климакса. Есть еще новая группа препаратов, тоже негормональные рецептурные препараты, которые снижают, устраняют эти приливы. Но они действуют только на приливы и только симптоматически, никаких других положительных свойств они не имеют.

Еще раз хочу подчеркнуть: современная заместительная гормональная терапия — это огромный выбор качественных современных безопасных препаратов, которые можно подобрать, как отдельную партитуру в музыке, практически для каждой женщины. Не хотите пить таблетки — есть также аэрозоли для кожи, гели.

На самом деле запущенный эстрогеновый дефицит таит в себе разные риски — например, опасность возможного медленного разрушения костной ткани. Нехватка эстрогена влечет за собой также сердечно-сосудистые проблемы.

Если коротко, то коррекция состояния женщины в менопаузе направлена на купирование неприятной симптоматики и общее оздоровление организма. Конечно, учитываются также пожелания самой пациентки и состояние ее организма в целом (например, наличие сахарного диабета, каких-то хронических заболеваний). Все надо учитывать при терапии каких-то нарушений самочувствия в результате менопаузы. Врачу надо оценить десятки нюансов и исходя из этого уже подбирать терапию — либо гормональную, либо негормональную.

— Многие женщины в менопаузе безуспешно лечат головные боли, цистит или нервные расстройства…

— Именно, тогда как причиной этих проблем может быть гормональная дисфункция на фоне климакса. Поэтому в каждом случае необходимы диагностика и комплексный анализ всех факторов, чтобы определить оптимальную схему лечения.

В любом случае в менопаузе женщины нуждаются в регулярном наблюдении и откровенном общении с врачом — специалистом, которому доверяешь. Одна из частых проблем, о которых наши женщины предпочитают молчать и скрывать даже от супруга, — это сухость во влагалище на фоне нехватки все тех же эстрогенов. Многие отказываются от интимной жизни, что еще больше это все усиливает. К этой проблеме часто присоединяется менопаузальный урогенитальный синдром: сухие слизистые, воспаление во влагалище, воспаление мочевыводящих путей (как при циститах), и все вместе сильно отравляет женщине качество жизни. Это состояние можно исправить, но оно требует грамотной медицинской помощи. Помимо гормонов существует много различных негормональных препаратов, в том числе свечей, которые содержат гиалуроновую кислоту. Есть гели для подмывания интимной зоны и много чего еще.

В период менопаузы из-за снижения уровня эстрогенов развивается вульвовагинальная атрофия. Ее симптомы — сухость, жжение, зуд и боль во время полового акта (диспареуния). Опять же, перед многими женщинами в менопаузе становится проблема недержания мочи, что довольно распространенная проблема, но, опять-таки, надо обязательно консультироваться с доктором. Причины тут могут быть разные, и лечение требует комплексного подхода.

Если мы наблюдаем какой-то воспалительный процесс в области гинекологии и урологии, то сначала его устраняем, а потом уже можно применить все остальное: физиотерапию, лазерные процедуры или инъекции плазмы, которые, кстати, нормализуют увлажнение слизистой влагалища.

— Инъекции плазмы?

— Да, в нашей клинике это PRP- и PRF-инъекции. Первые содержат плазму, богатую тромбоцитами, вторые (PRF) — это плазма, обогащенная тромбоцитами и фибрином (Platelet-Rich Fibrin). Процедуры имеют свои показания и свои техники: мы всегда исходим из того, что требуется каждой конкретной пациентке. Эти методы основаны на использовании собственной плазмы пациентки, решают проблемы как сухости влагалища, так и недержания мочи.

Плазма — биологически активный материал, содержащий 10 различных факторов роста и стволовые клетки периферической ткани, имеет сильную регенеративную и восстанавливающую функции.

В нашем распоряжении также лазер CO2, который стимулирует во влагалище выработку клеток фибробласты, которые — чудо чудное! — восстанавливают коллаген, так необходимый для эластичности тканей. Процедура на лазере CO2 обеспечивает лечение атрофии слизистой вульвы и влагалища, улучшение эстетического вида наружных половых органов, возвращение сексуальной активности.

Одним словом, женщина в золотом возрасте может вернуть себе хорошее самочувствие, интимную жизнь и просто отличное настроение. Менопауза — это не старость, это просто момент, когда женщине надо уделить внимание себе. Чтобы до глубокой старости оставаться бодрой и жизнерадостной.

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.

Если вы будете искать доктора, то сообщаем:

Dinsbergas klīnika находится по адресу: Рига, ул. Сканстес, 52. Телефон регистратуры — +371 20018887.

Подробная информация в Интернете:

https://www.dinsbergasklinika.lv