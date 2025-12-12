Британские банки тоже выступили против конфискации российских активов: FT

Представители банков опасаются юридических рисков, если российские активы будут использованы для обеспечения кредита Украине. Один из собеседников FT отметил, что правительство Великобритании «устанавливает новый прецедент, потому что никогда раньше не изымало активы таким образом», и Россия будет судиться за них. По словам другого, юридический риск состоит в том, что «если Украина не выплатит долг, вам нужно будет вернуть актив, который, по словам правительства, принадлежит вам, а Россия утверждает, что нет».

Советник крупных банков сказал, что по сути «это не кредит, а подарок, и банки знают, что им придется вернуть базовый залог». Он добавил, что это «почти гарантированный случай дефолта», и банки обеспокоены, что их оставят один на один с Россией, когда та подаст в суд.

В каких именно банках Великобритании хранится часть российских замороженных активов на сумму восемь миллиардов фунтов (около 9,3 миллиарда евро) — неизвестно, это строго охраняемая тайна, отмечает FT.

Российские активы на сумму 260 миллиардов евро заморожены в западных странах после начала войны в 2022 году. Большая часть (около 193 миллиардов) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В поисках вариантов финансирования Украины Еврокомиссия предложила выдать Киеву «репарационный кредит», который будет обеспечен российскими активами. Предполагается, что Украина будет гасить его после окончания войны, когда Россия компенсирует причиненный ею ущерб. Однако Бельгия выступает категорически против этого плана из-за юридических рисков и требует от стран Евросоюза гарантий на случай судебных исков от России.

The Times писала, что правительство Великобритании также готовится передать Украине свою часть российских активов, замороженных в стране, хотя точный механизм разблокировки этих активов и их передачи Киеву еще не согласован. Тем не менее эту идею поддержала глава МИД Великобритании Иветт Купер, а планы британского правительства скоординированы с Евросоюзом. Ожидается, что 12 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером для обсуждения этого вопроса.