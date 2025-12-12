Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Британские банки тоже выступили против конфискации российских активов: FT

© Meduza.io 12 декабря, 2025 12:43

Мир 0 комментариев

Банки Великобритании выступили против использования части замороженных российских активов, находящихся в стране, поскольку правительство не предложило им гарантий на случай ответа Москвы, пишет Financial Times.

Представители банков опасаются юридических рисков, если российские активы будут использованы для обеспечения кредита Украине. Один из собеседников FT отметил, что правительство Великобритании «устанавливает новый прецедент, потому что никогда раньше не изымало активы таким образом», и Россия будет судиться за них. По словам другого, юридический риск состоит в том, что «если Украина не выплатит долг, вам нужно будет вернуть актив, который, по словам правительства, принадлежит вам, а Россия утверждает, что нет».

Советник крупных банков сказал, что по сути «это не кредит, а подарок, и банки знают, что им придется вернуть базовый залог». Он добавил, что это «почти гарантированный случай дефолта», и банки обеспокоены, что их оставят один на один с Россией, когда та подаст в суд.

В каких именно банках Великобритании хранится часть российских замороженных активов на сумму восемь миллиардов фунтов (около 9,3 миллиарда евро) — неизвестно, это строго охраняемая тайна, отмечает FT.

Российские активы на сумму 260 миллиардов евро заморожены в западных странах после начала войны в 2022 году. Большая часть (около 193 миллиардов) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В поисках вариантов финансирования Украины Еврокомиссия предложила выдать Киеву «репарационный кредит», который будет обеспечен российскими активами. Предполагается, что Украина будет гасить его после окончания войны, когда Россия компенсирует причиненный ею ущерб. Однако Бельгия выступает категорически против этого плана из-за юридических рисков и требует от стран Евросоюза гарантий на случай судебных исков от России.

The Times писала, что правительство Великобритании также готовится передать Украине свою часть российских активов, замороженных в стране, хотя точный механизм разблокировки этих активов и их передачи Киеву еще не согласован. Тем не менее эту идею поддержала глава МИД Великобритании Иветт Купер, а планы британского правительства скоординированы с Евросоюзом. Ожидается, что 12 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером для обсуждения этого вопроса.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

