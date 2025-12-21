Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

Редакция PRESS 21 декабря, 2025 11:25

LETA

В новом номере журнала "Сестдиена" вышло большое интервью премьера Эвики Силини. Обложку издания также украсил её портрет и цитата из беседы с Силиней "В данный момент скорость очень важна".

В своём аккаунте на платформе "Х" премьер опубликовала фрагмент своего интервью: "Наше общество - сильное и выносливое. Мы способны справиться с вызовами, перед которыми другие общества сникли бы. Я испытываю великую гордость от этого. Латвия сильна, она вновь обрела свою силу, сейчас для нас важно уберечь своё государство, потому что вызовы - немалые. Накануне праздника я призываю каждого гордиться тем, что вы делаете в повседневной жизни. Каждый из нас формирует Латвию, никто другой за нас этого не сделает. Подробнее об уходящем годе и о прогнозах на следующий - в интервью журналу SestDiena".

Естественно, этот пост не прошёл незамеченным - комментаторы прицепились и к цитате о скорости, намекая на то, что скорость понадобится, чтобы покинуть страну в случае чего, и к внешности премьера - портрет на обложке некоторым из них по стилистике напомнил журнал Padomju Latvijas sieviete.

Не мог не упустить возможности высказать своё мнение и депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс: 

"Мы способны справиться с вызовами, перед которыми другие общества сникли бы, заявила в интервью Силиня. "Взгляните, например, на Папуа - Новую Гвинею, Буркина-Фасо, там друг друга жарят и едят, чтобы выжить. У нас кого-то зажарили и съели, я вас спрашиваю?" - задала премьер риторический вопрос".

Если у Стендзениекса народ в основном шутит, то под постом премьера комментарии очень злые:

- Я счастлив, потому что здесь скальпы не снимают - пока! Фпафибо Эвочке! Если папа и мама рады, то и мне пох...! (Здесь обыгрывается социальная реклама о госбюджете, где показан ребёнок с не очень хорошей дикцией, по поводу которой зубоскалы в интернете отпускали весьма недобрые шуточки. - Ред.)

- Да, мочиться народу в карман и не засмеяться это правительство научилось в совершенстве.

- Создаётся впечатление, что у Эвки на тумбочке стоит сборник самых ярких цитат из речей Путина, который она в бессонные ночи конспектирует, неспеша попивая изысканный коньяк из гранёного стакана.

- Главное - не подавиться и не облеваться!

- Эта дама не перестаёт удивлять! Если народ ещё не сник от её премьерства и раковых метастаз "Единства", то потому лишь, что даже смертники хотят жить. Попытки "Единства" провести Латвии эвтаназию бесконечны.

- После 15 лет "Единства" во главе государства, когда Латвия официально на последнем месте по данным "Евростата", надо согласиться, что общество сильное и выносливое. Вот только гордость за правительство - на нуле.

- Конечно! Народ уже привык справляться с экстремальными вызовами. Как выжить и свести концы с концами. Если заболеешь, надо просить пожертвований, другие бедолаги поддержат. Мы привыкли к вызовам. Закалённые. Благодаря динамичному "Единству", согласно "Евростату" мы самые бедные в ЕС. Этим горда?

- Да, скорость, с которой страну довели до последнего места в Европе в любой области, была молниеносной, да, и наше общество сильное и выносливое, оно стерпит даже эту "коалицию".

- Да, мы способны быть цивилизованными и стиснуть зубы, а не идти бить стёкла и жечь машины, услышав об очередном примере системной коррупции и/или хладнокровного разбазаривания денег под вашим руководством. Радует, что вы хотя бы способны гордиться тем, за что нормальным людям стыдно. Молодец.

- Дурак Кариньш за миг до начала своего падения тоже всем тут рассказывал, как всё замечательно и что денег много, как никогда. В новом году желаю уйти той же тропой, что и Кариньш, и чем быстрее, тем лучше.

- Скорость вам нужна, чтобы успеть освоить максимум до выборов?

 

