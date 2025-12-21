Глава Нацразведки США опровергла статью Reuters о планах России захватить страны Балтиии

"Нет, это ложь и пропаганда. Reuters сознательно продвигает это в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, в результате которой с обеих сторон погибло более миллиона человек", - написала Габбард на своей странице в X.

Глава Нацразведки США также отметила, что, по оценке возглавляемой ею службы, "Россия стремится избежать более масштабной войны с НАТО". Сотрудники ведомства, изучающие ход боевых действий в Украине считают, что сейчас российская армия "не обладает возможностью завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе".

По словам Габбард, об этом был проинформирован и конгрессмен от Демократической партии Майк Куигли, который дал комментарий для Reuters как член Комитета Палаты представителей США по разведке. "Разведданные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые", - отмечал он в разговоре с агентством.

Что еще указано в статье Reuters

Публикация агентства, вышедшая 19 декабря, составлена со ссылкой на шесть источников. По словам одного из них, последний доклад американской разведки о планах Путина был представлен в сентябре. Собеседники Reuters заявляли, что президент России стремится к захвату всей Украины, а его интерес к Литве, Латвии и Эстонии они объясняли тем, что до обретения независимости страны Балтии входили в состав Советского Союза. Эти утверждения, как указано в статье агентства, расходятся с заявлениями Дональда Трампа и его представителей в переговорах с Россией и Украиной.