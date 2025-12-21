Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Глава Нацразведки США опровергла статью Reuters о планах России захватить страны Балтиии

© Deutsche Welle 21 декабря, 2025 22:45

Важно 0 комментариев

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард в субботу, 20 декабря, опровергла данные из публикации агентства Reuters о том, что президент России Владимир Путин, по оценке американских спецслужб, по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины и готовится к захвату Литвы, Латвии и Эстонии.

"Нет, это ложь и пропаганда. Reuters сознательно продвигает это в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, в результате которой с обеих сторон погибло более миллиона человек", - написала Габбард на своей странице в X.

Глава Нацразведки США также отметила, что, по оценке возглавляемой ею службы, "Россия стремится избежать более масштабной войны с НАТО". Сотрудники ведомства, изучающие ход боевых действий в Украине считают, что сейчас российская армия "не обладает возможностью завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе".

По словам Габбард, об этом был проинформирован и конгрессмен от Демократической партии Майк Куигли, который дал комментарий для Reuters как член Комитета Палаты представителей США по разведке. "Разведданные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые", - отмечал он в разговоре с агентством.

Что еще указано в статье Reuters

Публикация агентства, вышедшая 19 декабря, составлена со ссылкой на шесть источников. По словам одного из них, последний доклад американской разведки о планах Путина был представлен в сентябре. Собеседники Reuters заявляли, что президент России стремится к захвату всей Украины, а его интерес к Литве, Латвии и Эстонии они объясняли тем, что до обретения независимости страны Балтии входили в состав Советского Союза. Эти утверждения, как указано в статье агентства, расходятся с заявлениями Дональда Трампа и его представителей в переговорах с Россией и Украиной.

«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского?
«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского? (1)

Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре
Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре (1)

«О ком подумали? Только о велосипедистах!» Чем рижанам мешает будущая велодорожка
«О ком подумали? Только о велосипедистах!» Чем рижанам мешает будущая велодорожка (1)

«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского?

Ежегодно несколько тысяч человек сдают экзамен на знание государственного языка на уровне A2. Большинство их — выходцы из Украины, России и Белоруссии, но есть и небольшая доля приезжих из стран Азии. Есть и студенты, которые за время учебы так и не освоили язык. Почему иностранцы, особенно граждане третьих стран, могут обходиться в Латвии без знания государственного языка? Этому посвящен выпуск программы Латвийского радио Atvērtie faili.

Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре

60-летний таллинец преследовал цель умышленно причинить вред торговому центру Ülemiste, как сообщила главный прокурор Эстонии Астрид Аси. Полиция безопасности Эстонии информирует, что случившееся считается одиночным инцидентом, уровень угрозы в стране не повышен, как передаёт портал TV3 Ziņas со ссылкой на ERR.

Холодно, скользко и без снега: так видят рождественскую неделю синоптики

В праздничную неделю в Латвии станет прохладнее, но холод будет неустойчивым, значительный снежный покров тоже не образуется, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

«О ком подумали? Только о велосипедистах!» Чем рижанам мешает будущая велодорожка

Жителей Пардаугавы рассердил выбор решения для строительства велодорожки: они считают, что из-за этого будет затруднён проезд к их домам. Уже сейчас, пока она строится, им приходится подъезжать домой по бездорожью, потому что всё разрыто, сообщает программа "Без табу".

Скончался артист балета и киноактёр Харалдс Ритенбергс

Сегодня, 21 декабря, завершил свой жизненный путь один из самых выдающихся латышских артистов балета всех времён, педагог и киноактёр Харалдс Ритенбергс (11.05.1932–21.12.2025), сообщает портал TV3 Ziņas.

«Мерзко и убого»: телеведущий узрел в магазине нечто возмутительное (ВИДЕО)

Гуляя по Старой Риге, телеведущий Айвис Цериньш в районе церкви Св. Петра наткнулся на магазин, в витрине которого оказался товар, вызвавший у ведущего весьма бурную реакцию. Настолько бурную, что он снял видеоролик и выложил его в соцсеть "Х".

