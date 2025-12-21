Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скончался артист балета и киноактёр Харалдс Ритенбергс

tv3.lv 21 декабря, 2025 16:16

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня, 21 декабря, завершил свой жизненный путь один из самых выдающихся латышских артистов балета всех времён, педагог и киноактёр Харалдс Ритенбергс (11.05.1932–21.12.2025), сообщает портал TV3 Ziņas.

"Выражаем глубочайшее соболезнование семье, коллегам, воспитанникам и поклонникам таланта артиста", - пишет в своём аккаунте в "Фейсбуке" Латвийская национальная опера и балет.

Ритенбергс танцевал в балетной труппе театра оперы и балета Латвийской ССР с 1951 по 1977 год, он стал одним из самых ярких идеалов романтического балета послевоенного поколения. Для его творческого почерка были характерны пластическая элегантность, внутренняя одухотворённость и мужественное благородство.

За свою карьеру в балете он исполнил более 40 значимых ролей, в том числе танцевал Зигфрида в "Лебедином озере", принца Альберта в "Жизели", заглавную роль в балете "Спартак", Гирея в "Бахчисарайском фонтане", Пера Гюнта, Феба в "Соборе Парижской Богоматери" и Ромео в "Ромео и Джульетте".

Его талант блистал и в латышском кино. Сыгранные им главные роли в фильмах "Меч и роза", "Наурис", "Слуги дьявола" и "Слуги дьявола на чёртовой мельнице" вошли в золотой фонд латвийского кино и принесли ему любовь среди широкого круга зрителей.

Не менее значим его вклад в педагогику. Ритенбергс был педагогом, директором и художественным руководителем Рижского среднего хореографического училища с 1978 по 2017 год. Он воспитал многих солистов Латвийского национального балета.

Прощание с Харалдсом Ритенбергсом состоится в бельэтажном зале Латвийской национальной оперы 29 декабря с 12:00 по 13:00.

 

