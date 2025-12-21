Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре

Генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон на пресс-конференции подчеркнул, что взрыв был совершён умышленно, личность подозреваемого установлена ещё в субботу вечером. "Нет никаких указаний на то, что случившееся связано с терроризмом, экстремизмом или совершено под руководством из-за границы", - успокоил Паллосон, добавив, что угроза обществу устранена.

Глава Полиции безопасности сообщил также, что пострадавший от взрыва человек, скорее всего, через несколько дней сможет продолжить лечение дома.

Аси также поделилась сведениями о том, что задержанный ранее неоднократно судим, эстонского гражданства не имеет, является лицом без гражданства. "Есть основание считать, что мотивом деяния была личная месть, поскольку ранее имела место связь с этим торговым центром. Цель была в причинении вреда этому торговому центру", - сказала Аси.

По словам прокурора, было взорвано самодельное взрывное устройство. Прокуратура будет ходатайствовать перед судом о назначении в качестве меры содержания под стражей.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев заявил, что, несмотря на задержание подозреваемого, число патрулей в общественных местах увеличено, чтобы усилить ощущение безопасности у населения.

(Иллюстративное фото.)