"С единомышленниками обговорили, что этот и другие руснявые топонимы надо бы заменить на более подходящие для Латвии латышские топонимы. Что думаешь ты?"

Естественно, есть у этого предложения и сторонники:

- Я думаю, что (в пределах возможностей) можно было бы славянские названия сёл латышизировать, либо путём прямого перевода, либо переделывая названия, сохраняя характер места.

- Мне всегда казалось странным, что в Латвии такие названия. Я понимаю, из-за чего так, но просто странно. Потому что в таком плане латышский язык не имеет совершенно никакой связи со славянскими языками. Полностью.

Кто-то предлагает варианты: Балтацтиня, Балтаците, Балтаце.

Кто-то иронизирует:

- Идеально! Наконец-то в самом деле что-то толковое, что поможет населению Латвии жить лучше! Уже вижу, как в Болдерае пацаны прекращают говорить по-русски, потому что в Прейли село переименовали.

Но есть и возражение:

- На сей раз - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ!!! И я поясню, почему. Латгалия как бывшие Польские Инфлянты всегда была символом мультикультурного наследия, где сосуществовали исторические идентичности не только этнических латгальцев, но и поляков, евреев, русских староверов и даже белорусов или эстонцев (лудзенских). И это именно данный конкретный случай. Русские староверы в Латгалии появились в XVII веке, когда они прибыли туда в качестве беженцев от религиозных гонений Никона. Местные помещики, находившиеся в процессе ополячивания, отвели им всяческие места, где они могли обосноваться. Изначально - даже на островах латгальских озёр. А Белоглазовка - исторический посёлок староверов. Названия времён коммунистов переименуйте, как хотите, но исторических не троньте. Это не было бы хорошим тоном. И смысла никакого тоже не было бы. Да, в Латгалии поэтому очень много русских названий. И именно из-за староверов. Так уж оно есть.

(От редакции. Это далеко не единственное село с названием, неугодным депутату. В Силмалской волости есть ещё и (перечень неполный) населённые пункты под названиями Чулки, Бодровка, Заболотье, Закутаевка, Шутовка, Таракановка и даже Мозги. А это всего лишь одна из латгальских волостей.)