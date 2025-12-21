Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мерзко и убого»: телеведущий узрел в магазине нечто возмутительное (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 21 декабря, 2025 16:01

Важно 2 комментариев

Гуляя по Старой Риге, телеведущий Айвис Цериньш в районе церкви Св. Петра наткнулся на магазин, в витрине которого оказался товар, вызвавший у ведущего весьма бурную реакцию. Настолько бурную, что он снял видеоролик и выложил его в соцсеть "Х".

"Прекрасная Рига, близится Рождество. Министерство экономики. Прекрасная архитектура... и вот я просто стою там, жду - и внезапно в окне вижу сапоги... Такими до сих пор торгуют в Риге! Полный маразм", - высказался Цериньш в видео.

В витрине обнаружились валяные сапоги, украшенные разными узорами, в том числе разрисованные под хохлому, на одной паре даже красовалась матрёшка.

На этот твит публика отреагировала неоднозначным образом. Довольно много людей поддержали автора, кто-то отметил тэгами в комментариях депутата Лиану Лангу и вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса. Но есть и те, кто отзывается об ассортименте магазина положительно, чтобы не сказать - восторженно. А кто-то и вовсе задаётся вопросом, зачем автор делает магазину такую рекламу:

- Лучше бы одеждой для трансгендеров торговали! Европейские ценности, как-никак!

- Кстати, долгое время во многих супермаркетах была сгущёнка с крупными надписями только на русском языке. Изготовлена в Нидерландах, распространяет Литва. Лишь несколько месяцев назад наконец стала появляться и с надписями латиницей.

- Не знал, спасибо. А есть мужские модели?

- М-да, и почему это туристы думают, что Латвия - это Россия и что тут говорят по-русски. Непонятно.

- Хорошая реклама, теперь известно, где купить. 

- Для латвийского климата последних лет не очень-то подходят. Разве что подальше от моря, и то всего несколько дней.

- Вот п...ц, сапожки душу мучают. Пол-Латвии в детстве такие носило. Русофоб-расист.

- Неизбежный факт - у русских тоже зимой ноги мёрзнут.

- Да. Постолы туда бы вписались, красиво было бы.

- Ну и не смотри тогда.

- Да, сделай этой конторе ещё бесплатную рекламу, чтобы местная вата подсуетилась и сапог накупила.

- Извращения в мире разные бывают: кто-то яйца прибивает к Красной площади, другой какашки ест, а кто-то ещё покупает и носит такие валенки.

- Это лучшая покупка в моей жизни. 3-4 года назад в этом магазине купил одну пару и до сих пор ношу, как новые. Ничего теплее и лучше в жизни не покупал. Другим тоже советую - сапоги супертёплые и удобные!

- Валенки оккупантов - угроза госбезопасности.

- Люди, вы дебилы. Могли ещё привязаться к тому, что кто-то возле церкви по-русски говорит, или к тому, что там туристы ходят. Русофобия на высшем уровне, и только не говорите, что это выдуманный термин из ниоткуда!

- Блин! Цериньш, нашёл о чём агриться! Очень красивые сапожки, наверное, ещё и очень тёплые. Мне нравятся. 

 

