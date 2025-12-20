В Риге погиб студент из Ганы; глава МИД Ганы обещает покарать виновного

Обстоятельства смерти студента всё ещё расследуются, сообщили порталу tv3.lv в Госполиции. 2 июня 2025 года был начат уголовный процесс в связи с тем, что при падении с пятого этажа умер гражданин Ганы Нана Аджейи Ахия (Nana Agyei Ahyia). Это трагическое событие произошло ночью, в 2:50. Уголовный процесс до сих пор не завершён, однако в ходе расследования никто не был задержан. Стражи закона сообщили, что не получено сведений, которые подтверждали бы связь других лиц с гибелью студента.

В полиции также информировали, что погибший снимал одну из комнат в четырёхкомнатной квартире. Остальных жильцов тоже допросили, они дали показания, что видели Нану в последний раз 1 июня около 23:30 на кухне, потом все разошлись по комнатам.

В декабре начала вести активную кампанию в "ТикТоке" сестра Наны - Абена Надия. Она опубликовала десятки видео, в которых утверждает, что брат совершенно точно не совершил самоубийство - его травили ядом, а потом убили. В роликах Абена Надия рассказывает также, что в Риге её покойный брат сталкивался с расистским отношением и что его смерть подтверждает, насколько небезопасна Латвия для студентов из Африки.

"Вся Африка скорбит, семья скорбит, мы хотим справедливого следствия для Наны. Вы не могли отравить Нану Аджейи, давить ему на горло и ожидать, что мы будем жить дальше, будто ничего не произошло", - говорит сестра в видео. Она упоминает также, что её брата травили, у него кружилась голова, он падал от головокружения. Но никто молодому человеку не помог.

Этот случай вызвал широкий резонанс и на родине погибшего. Газета The Ghanaian Times в четверг, 18 декабря, опубликовала заявление главы МИД Ганы Сэма Окудзито Аблаквы, где он сообщает, что министерство начало своё расследование. По его словам, дипломатические каналы Ганы уже приняли меры по выяснению обстоятельств происшествия и по привлечению латвийских компетентных органов. Кроме того, министр подтвердил, что ни одному гражданину Ганы нигде в мире не может быть причинён вред, который останется безнаказанным, и пообещал добиться справедливости в этом деле.

Портал tv3.lv обратился в МИД Латвии, чтобы выяснить, было ли общение с Ганой на официальном уровне в связи с гибелью студента. Представитель МИД Диана Эглите ответила, что ещё летом был дан ответ на ноту МИД Ганы, для этого министерство предварительно связалось с Госполицией, поэтому подробности о содержании ответа нужно спрашивать у стражей закона и порядка. Госполиция в свою очередь подтвердила, что летом Гане была предоставлена актуальная информация о происшествии, но содержание ноты разглашению не подлежит.

В РТУ, где Нана изучал электротехнику, порталу tv3.lv пояснили, что студент из Ганы проучился у них совсем недолго - примерно полгода, и был на первом курсе. Поскольку в момент трагедии он не находился на территории РТУ, университет не располагает информацией о случившемся.

Учебное заведение выразило соболезнования семье погибшего и оказало поддержку его родителям в оформлении виз для приезда в Латвию и в общении с органами правопорядка.

Как пояснила порталу tv3.lv руководитель отдела внешней коммуникации РТУ Дита Арая, каждого студента, когда он приступает к учёбе в РТУ, информируют о системе поддержки и о доступности оперативных служб в Латвии. О своих проблемах студенты могут сообщать в департамент международного сотрудничества РТУ, в студенческий парламент. При необходимости иностранные студенты могут получить консультации психолога. Однако во время учёбы в РТУ Нана Аджейи Ахия ни на что не жаловался и за помощью не обращался.