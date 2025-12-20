Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Декабря Завтра: Arta, Minjona
Доступность

Аугулис: государству пора завязывать с авиабизнесом (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 20 декабря, 2025 10:23

Важно 1 комментариев

"Здесь нужны какие-то резкие действия, поскольку компании становится всё сложнее вести деятельность", - сказал об airBaltic в интервью nra.lv TV sarunas депутат Сейма, бывший министр сообщения и благосостояния Улдис Аугулис.

Зачем инвестору вкладываться в airBaltic, разве что Lufthansa может захотеть задёшево выкупить оставшуюся часть?

Аугулис признал, что в том-то и дело, и у любого инвестора, чтобы он вложился, возникает вопрос - сколько и за что. Конечно, у компании есть кое-что хорошее, по его мнению, это рейсы и маршруты airBaltic, они представляют собой определённую ценность. Конечно, это и самолёты, договор на закупку самолётов, который имеет ценность, поскольку самолёты эффективны при более низком расходе топлива. Однако Аугулису неясно, решён ли вопрос с двигателями.

Кроме того, экс-министр рассказал, что именно он в своё время спас эту компанию, от которой фактически осталась лишь оболочка, и он уволил Бертольда Флика. Но сейчас ситуация с учётом всех сопутствующих обстоятельств, зашла так далеко, что, по мнению Аугулиса, "настал момент, когда государство должно прекратить заниматься авиабизнесом".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Экс-премьер Марис Гайлис о 90-х: было несколько стратегических ошибок
Важно

Экс-премьер Марис Гайлис о 90-х: было несколько стратегических ошибок (1)

«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?
Важно

«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?

Идёт сбор подписей за ликвидацию сиротских судов
Важно

Идёт сбор подписей за ликвидацию сиротских судов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В пятницу в Риге при пожаре погиб человек (1)

Важно 14:14

Важно 1 комментариев

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать
Загрузка

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице (1)

Важно 14:04

Важно 1 комментариев

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

Читать

За перевозку нелегальных мигрантов — пять лет тюрьмы; приговор Латгальского районного суда (1)

Важно 13:26

Важно 1 комментариев

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Читать

«Страны Балтии — под оккупацию»: Буданов призвал Европу быть готовой к войне с Россией в 2027 году (1)

Важно 13:10

Важно 1 комментариев

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Читать

Куда пропал биоконтейнер? Жители Риги в недоумении (1)

Важно 12:47

Важно 1 комментариев

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Читать

Дело Эпштейна: Минюст США начал публикацию материалов (1)

Важно 12:23

Важно 1 комментариев

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Читать

Лондон отказался использовать замороженные активы РФ для помощи Украине (1)

Важно 12:12

Важно 1 комментариев

Великобритания вслед за ЕС отказалась конфисковывать замороженные в стране активы РФ. Так, Украине хотели передать 8 млрд фунтов. Это намерение поддерживал премьер-министр Стармер, но против выступали британские банки.

Великобритания вслед за ЕС отказалась конфисковывать замороженные в стране активы РФ. Так, Украине хотели передать 8 млрд фунтов. Это намерение поддерживал премьер-министр Стармер, но против выступали британские банки.

Читать