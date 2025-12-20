Зачем инвестору вкладываться в airBaltic, разве что Lufthansa может захотеть задёшево выкупить оставшуюся часть?

Аугулис признал, что в том-то и дело, и у любого инвестора, чтобы он вложился, возникает вопрос - сколько и за что. Конечно, у компании есть кое-что хорошее, по его мнению, это рейсы и маршруты airBaltic, они представляют собой определённую ценность. Конечно, это и самолёты, договор на закупку самолётов, который имеет ценность, поскольку самолёты эффективны при более низком расходе топлива. Однако Аугулису неясно, решён ли вопрос с двигателями.

Кроме того, экс-министр рассказал, что именно он в своё время спас эту компанию, от которой фактически осталась лишь оболочка, и он уволил Бертольда Флика. Но сейчас ситуация с учётом всех сопутствующих обстоятельств, зашла так далеко, что, по мнению Аугулиса, "настал момент, когда государство должно прекратить заниматься авиабизнесом".