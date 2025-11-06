Сейм утвердил в первом чтении законопроект о госбюджете на 2026 год

За проголосовал 51 депутат — от «Нового Единства», Союза «зеленых» и крестьян и «Прогрессивных, а также внефракционные Олег Буров и Игорь Раев. Соответственно, против — 45 голосов представителей оппозиционных «Национального объединения», «Объединенного списка», «Латвии на первом месте», «Стабильности» и нескольких депутатов, не входящих ни в одну фракцию.

Доходы бюджета на следующий год запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы — 17,9 млрд евро, что соответственно на 6,2% и 4,7% больше, чем в этом году. Предполагается, что доходы в следующем году вырастут на 944,6 млн евро, расходы — на 804,3 млн. Дефицит бюджета оценивается в 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП).

В 2026 году правительство планирует сосредоточиться на трех главных направлениях — безопасности, поддержке семей с детьми и образовании. Как отмечает LSM.lv, для них в следующем году предусмотрены дополнительные 693,5 млн евро, в 2027-м — 724,8 млн, в 2028-м — 935,9 млн.

Из них в 2026-м значительная часть, 448,3 млн, должна быть направлена на укрепление безопасности, что, как ожидается, позволит улучить возможности Национальных вооруженных сил, военную инфраструктуру, системы защиты границ, а также поспособствует развитию местной оборонной промышленност и, соответственно, появлению новых рабочих мест. Всего финансирование обороны в следующем году должно достичь 2,2 млрд евро. За счет дополнительных вложений расходы Латвии на оборону в соответствии с определением НАТО, в 2026-м достигнут 4,9% от ВВП, через год — 5%, в 2028-м — 4,9%.

На образование в следующем году планируется выделить дополнительные 45 млн евро, на «демографические» расходы — 94,8 млн, на «прочие мероприятия» — 105,4 млн евро.

При этом среди многочисленных предложений, сопровождающих бюджет, поддержана и «языковая дифференциация» НДС на книги и прессу. Прежняя сниженная 5-процентная ставка сохранится для изданий на латышском, латгальском, ливском языках, а также государственных языках стран ЕС, кандидатов в ЕС, стран Европейской экономической зоны, ОЭСР. Соответственно, для прочих — и русский оказывается как раз в этой категории — будет применяться стандартная ставка в 21%. LSM.lv констатирует, что изменение касается в основном изданий на русском.

Поддержано и предложение установить на срок с 1 июля 2026-го до 30 июня 2027-го НДС на хлеб, молоко, мясо и яйца домашней птицы сниженную ставку в 12%. Предполагается, что это должно уменьшить влияние роста цен на продукты питания на благосостояние населения, особенно социально менее защищенного.

Планируется также увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет с 171 евро до 298 евро, увеличить единоразовое пособие по рождению ребенка с 421,17 евро до 600 евро. Пособие опекуну за содержание ребенка должно вырасти с 215 до 390 евро за ребенка до семи лет и с 215 до 468 — за ребенка от семи до 18 лет.

Второе чтение запланировано на 3 декабря.