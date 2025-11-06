Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Анджелина Джоли приехала в Херсон (ФОТО)

Редакция PRESS 6 ноября, 2025 09:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Анджелина Джоли приехала в Херсон, сообщил на своей странице в Фейсбуке телеканал "Дождь" со ссылкой на экс-депутата горсовета.

Фото Джоли в плитоноске (разновидность снаряжения) опубликовал Виталий Богданов. Также информацию о приезде актрисы в украинский город опубликовали несколько каналов и издание «Суспільне» со ссылкой на источники.

Один из них, Ukraine context | russia no context, уточнил, что она «посетила медицинские учреждения Херсона, в частности, была в роддоме и детской больнице».

...Как сообщает РБК-Украина, по информации источников, близких к организации визита, Джоли осмотрела условия пребывания пациентов, пообщалась с медиками и матерями, которые находятся в родильном отделении.

Особое внимание она уделила маленьким пациентам детской больницы.

Анджелина Джоли в Херсоне (фото: t.me/mostks)

Визит состоялся в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку медицинской сферы в регионах, пострадавших от войны.

Представители Джоли пока не комментируют детали поездки, ссылаясь на ее частный характер.

Местные жители и медики выражают благодарность за внимание к потребностям херсонских больниц. По их словам, такой визит - это не только моральная поддержка, но и сигнал миру, что об украинцах, которые страдают от российских обстрелов, не забывают.

Подробности программы помощи и возможные дальнейшие шаги станут известны позже.

Инцидент с водителем

Во время поездки Джоли в Херсон произошла курьезная ситуация, которая вызвала обсуждение в сети. Водителя актрисы задержало ТЦК, а ей пришлось вмешаться.

По сообщению из соцсетей, один из водителей был задержан представителями территориального центра комплектования в Николаевской области во время сопровождения звезды.

Так, при въезде в город Южноукраинск на одном из блокпостов остановили два больших джипа из эскорта звезды. Один из мужчин вышел из авто. У него начали проверять документы.

По данным очевидцев водитель объяснил, что выполняет сопровождение "важного лица, миротворца". Однако это объяснение не повлияло на ход событий, и мужчину доставили в помещение ТЦК для уточнения данных.

В конце концов весь кортеж с охраной был вынужден поехать следом. В сообщениях указывается, что ситуацию не удавалось уладить длительное время, что требовало даже обращения к представителям высшего руководства.

В конце концов в Центр лично прибыла сама Джоли. И именно якобы после ее появления озадаченные представители ТЦК отпустили мужчину.

Главные новости

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
Важно

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

Обновлено: 11:30 09.11.2025
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

