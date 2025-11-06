Анджелина Джоли приехала в Херсон (ФОТО)

Фото Джоли в плитоноске (разновидность снаряжения) опубликовал Виталий Богданов. Также информацию о приезде актрисы в украинский город опубликовали несколько каналов и издание «Суспільне» со ссылкой на источники.

Один из них, Ukraine context | russia no context, уточнил, что она «посетила медицинские учреждения Херсона, в частности, была в роддоме и детской больнице».

...Как сообщает РБК-Украина, по информации источников, близких к организации визита, Джоли осмотрела условия пребывания пациентов, пообщалась с медиками и матерями, которые находятся в родильном отделении.

Особое внимание она уделила маленьким пациентам детской больницы.

Анджелина Джоли в Херсоне (фото: t.me/mostks)

Визит состоялся в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку медицинской сферы в регионах, пострадавших от войны.

Представители Джоли пока не комментируют детали поездки, ссылаясь на ее частный характер.

Местные жители и медики выражают благодарность за внимание к потребностям херсонских больниц. По их словам, такой визит - это не только моральная поддержка, но и сигнал миру, что об украинцах, которые страдают от российских обстрелов, не забывают.

Подробности программы помощи и возможные дальнейшие шаги станут известны позже.

Инцидент с водителем

Во время поездки Джоли в Херсон произошла курьезная ситуация, которая вызвала обсуждение в сети. Водителя актрисы задержало ТЦК, а ей пришлось вмешаться.

По сообщению из соцсетей, один из водителей был задержан представителями территориального центра комплектования в Николаевской области во время сопровождения звезды.

Так, при въезде в город Южноукраинск на одном из блокпостов остановили два больших джипа из эскорта звезды. Один из мужчин вышел из авто. У него начали проверять документы.

По данным очевидцев водитель объяснил, что выполняет сопровождение "важного лица, миротворца". Однако это объяснение не повлияло на ход событий, и мужчину доставили в помещение ТЦК для уточнения данных.

В конце концов весь кортеж с охраной был вынужден поехать следом. В сообщениях указывается, что ситуацию не удавалось уладить длительное время, что требовало даже обращения к представителям высшего руководства.

В конце концов в Центр лично прибыла сама Джоли. И именно якобы после ее появления озадаченные представители ТЦК отпустили мужчину.