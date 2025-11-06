Закон об оплате труда стал несправедливым: Горкшс о слишком высоких зарплатах чиновников

"Число людей, получающих максимальную зарплату в органах государственного управления, увеличилось в десять раз, а Закон об оплате труда стал несправедливым; его необходимо пересмотреть и скорректировать", - считает Горкшс и приводит наглядную схему, опубликованную в Dienas Bizness.

Напомним, что численность работников государственного сектора с заработной платой до вычета налогов, получающих 6000 евро и более в месяц, что является максимальной группой по заработной плате согласно данным Центрального статистического управления (ЦСБ), в 2012 году составляла 324 человека, а в ноябре 2023 года — уже 3004 человека.

Чуть более чем за десятилетие количество людей в группе с высокой заработной платой увеличилось примерно в 10 раз.

"Если мы посмотрим на рост бонусов, надбавок и денежных премий, где мы сравним данные с 2019 годом, то рост составит 64,5%, что примерно на 20 процентных пунктов выше инфляции. Это, по крайней мере, приблизительно соответствует темпам роста заработной платы за 13 лет, единственное замечание заключается в том, что рост представляет собой не совсем линейную функцию, а скорее плоскую экспоненциальную, на что также указывают тенденции в разделе расходов бюджета, который в основном состоит из заработной платы. Раздел расходов бюджета вырос на 86,9% с 2019 года по сегодняшний день. Для сравнения, инфляция за этот период составляет 41,9%. А именно, расходы бюджета растут вдвое быстрее, и большая часть этого роста приходится на рост заработной платы", - пишет Dianas Bizness.