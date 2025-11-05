Совет по конкуренции на миллионы оштрафовал одну из крупнейших торговых сетей

Штраф предприятию применён за нарушение Закона о запрете недобросовестной торговой практики.

Подробнее о выявленном нарушении KP сообщит на пресс-конференции в четверг, 6 ноября.

Пресс-конференция состоится в помещениях Министерства экономики по адресу Бривибас, 55, Рига, в четверг, 6 ноября, в 10:00. Пресс-конференцию также можно будет смотреть в прямой трансляции на странице KP в «Facebook».

В пресс-конференции примут участие председатель KP Иева Шмите и директор Департамента надзора и исследований рынков KP Санита Ульяне.