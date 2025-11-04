Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пока «путинисты» не мешают: Вейдемане в шоке от «стамбулирования» детских умов в школе

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 18:19

"Активная обработка нового поколения с помощью различных NVO и леволиберальных СМИ принесла свои плоды: теперь даже государственные и муниципальные учебные заведения выступают за Стамбульскую конвенцию. Дети также вовлекаются в политическую борьбу за либерализм. И всё это происходит в одном учебном заведении – Валмиерской государственной гимназии", - пишет в "Неаткариге" публицист Элита Вейдемане.

"В сети был опубликован призыв Валмиерской государственной гимназии (ВВГ): «Привет, гимназист! В последние недели в средствах массовой информации всё чаще обсуждается решение Сейма выйти из Стамбульской конвенции. Эта конвенция — международный документ, цель которого — предотвращать и бороться с насилием в отношении женщин и насилием в семье. Этот вопрос не оставляет равнодушным — он касается всех нас. В этот понедельник, 3.11., надень чёрную одежду и получи ленточку. Прикрепи её к своей одежде или школьной сумке. Покажем, что нам важна безопасность и благополучие людей, и что мы — часть Европейского Союза и его ценностей! Акцию организуют послы Школы молодых послов Европарламента молодых послов Эстере и Патриция».

Под объявлением была опубликована также приписка: «Публикация является инициативой гражданского участия молодёжи и не отражает официальную позицию ВВГ!».

Любому человеку, способному рассуждать, и так ясно, что без одобрения руководства школы реализовать подобные политические акции невозможно. Но (вспомним юность!) школьники готовы протестовать против чего угодно, хоть против опадания листьев осенью, лишь бы как-то насолить учителям, демонстрируя дерзость, не считаясь со своей — надо полагать — кратковременной некомпетентностью.

Но здесь уже речь не об опадании листьев. Стамбульская конвенция идеологически опасна для Латвии и латышских ценностей. Об этом написано бесчисленное количество раз, нет смысла повторяться. К тому же то, что «посланницы» Эстере и Патриция подчёркивают только борьбу с насилием, означает, что девушки не вникли в суть конвенции. Но промывать мозги своим одноклассникам — святое дело!

Из письма бабушки одного из учеников: «В FB увидела этот текст на сайте ВВГ... Будто это не официальная позиция гимназии, но текст откровенно навязчивый в том, как одеваться и ещё ленточку прикрепить. Интересно, что будет с теми, кто этого не сделает? Совершенно точно их будут травить, и они даже не будут знать, за что. И, не желая того, «ради милого мира» прикрепят эту ленту. А потом их сфотографируют и выложат в соцсети, что все поддерживают Стамбульскую конвенцию... Там учится и мой внук, я уже написала ему, что это совсем не обязательно делать, но не знаю больше, какой совет дать. Я так шокирована всей этой шумихой, как быстро всё продвигается, и дети, молодёжь, которые не знают, о чём на самом деле идёт речь, с «невинным» призывом втягиваются в круг якобы сторонников. Что делать? Надеюсь, что у вас всех хватит сил и смелости остановить этот безумный кошмар уничтожения латышского народа».

Пусть изучат конвенцию

Директор Валмиерской государственной гимназии Артурс Скрастиньш в разговоре с «Neatkarīgā» рассказал, что же на самом деле произошло вчера в школе. «Ученики приходили в школу в одежде — потемнее или посветлее, но чёрных ленточек я не видел. На днях будем раздавать ленточки в цветах латвийского флага», — говорит Скрастиньш.

Вопрос, однако, остаётся: как так получается, что в государственной гимназии проводится политическая акция, можно даже сказать, принудительно? «Я только что прочитал образовательный стандарт для 9-го класса. Там сказано, что детям нужно преподавать управление государством, политику, гражданскую активность через актуальные проблемы сообщества», — объясняет Скрастиньш, — «а это решение Сейма ведь касается наших людей».

В каком именно смысле касается — неизвестно. Но опыт других стран показывает: после ратификации этой так называемой конвенции стало только хуже.

«Родителей попросили дома со своими детьми обсудить эту конвенцию, чтобы понять, почему мы два года назад присоединились, а теперь выходим. Нужно понять, что там написано, из-за чего «кипятятся» политики, какие риски, если мы из неё выйдем. И это никак не связано с тем, чтобы натравливать людей друг на друга. К тому же я в школу не зову ни одну партию, чтобы её как-то выделить. Мы детей не заставляем вставать на одну или другую сторону», — говорит Скрастиньш.

Он добавляет, что есть надежда: мы переболели безумием, в котором доминировал вопрос, как превратить мальчика в девочку и наоборот. «Думаю, вина в нас самих, а не в конвенции. Пусть взрослые подумают, что они говорят детям. Пусть изучат конвенцию, прежде чем кричать — да или нет», — говорит Скрастиньш.

Нужно лишь добавить, что эту конвенцию изучают люди, у которых есть цель действительно её изучить, а не присоединиться к разрисованной толпе, которая не знает, против чего протестовать: против того, что помада не держится на губах, или против того, что у яблок слишком толстая кожура.

В Министерство образования и науки я отправила вопросы. Они были такими.

  1. Осведомлено ли Министерство образования о том, что в Валмиерской государственной гимназии ученикам 3.11. предписано приходить в школу в чёрной одежде и прикреплять к одежде или сумке чёрную ленту — чтобы солидаризироваться против выхода из Стамбульской конвенции?
  2. Нельзя ли это назвать промыванием мозгов детям и насилием?
  3. Не разумнее ли было бы организовать дискуссии с умными людьми, которые объяснят смысл, бессмысленность, белые и чёрные стороны конвенции?
  4. Что будет с теми учениками, которые откажутся одеваться в чёрное?
  5. Как объясните родителям это насилие над детьми?
  6. От имени Министерства образования и науки ответ мы получили от руководителя отдела коммуникаций МОЗ Эдийса Шауэра.

«Министерство образования и науки указывает, что публично прозвучавший призыв является инициативой гражданского участия учеников Валмиерской государственной гимназии, которая не отражает позиции руководства школы.

Министерство подчёркивает, что гражданское участие и конструктивные дискуссии представителей различных мнений являются важной частью демократического общества и значимым способом вовлечения молодёжи в политические процессы. Учитывая, что это инициатива учеников, она считается добровольной, и обязанность образовательного учреждения — обеспечить ученикам возможность выражать различные мнения, а также не участвовать в инициативе, если они этого не желают. Поощрение гражданского участия учеников предусмотрено как государственными образовательными стандартами, так и государственными руководящими принципами воспитания обучающихся. Валмиерская государственная гимназия является образовательным учреждением, основанным самоуправлением. По вопросам позиции руководства школы просим обращаться в администрацию гимназии».

Великолепный ответ. Всё-таки нужно уметь отвечать сухим языком бюрократии, чтобы подчеркнуть, что учеников, видите ли, нужно учить вовлекаться в политические процессы. Детский и подростковый психолог Нилс Саксс Константиновс в сети написал, что «адекватно было бы организовать дебаты, учить учеников критически мыслить и самим формировать мнения, а неадекватно — использовать власть школы над детьми в своих политических интересах».

В комментарии «Neatkarīgā» Константиновс сказал: «Это безответственность со стороны взрослых. Им всё-таки следовало бы оценить, в какой момент уместно что-то такое делать, а в какой — нет. И этот момент с обострённой политической ситуацией — не тот. Это была такая цель: показать свою школу как прогрессивную? Но нужно помнить, что ученики подчинены школе, школьной системе. И какая была бы реакция общества, если бы руководство школы призвало детей: наденьте белую одежду, прикрепите звёздочку и протестуйте против сил тьмы. На что бы это было похоже?».

Пока «путинисты» не мешают

Теперь тех, кто выступает против денонсации Стамбульской конвенции, называют кремлёвцами, путинистами и т. д. Конечно, недостаток информации, нежелание вникать в контраргументы и просто инстинкт стаи порождают такие «клички». Но именно кремлёвские правители вместе со своими сатрапами были теми, кто сотрудничал с настоящими европейскими повивальными бабками конвенции. Это как-то забывается. Или осталось неизвестным. Или ненужным. Потому что раздражать и раскалывать общество бессмысленной бумажкой гораздо легче, когда есть возможность указать на одну конкретную группу людей — на этот раз на тех, кто не имеет никакого отношения к «кремлёвцам» или «путинистам». Зато отношение имеют те, кто с пеной у рта орут, что Стамбульская конвенция нужна нам как воздух, которым мы дышим.

Ну вот мы и проснулись в советской Латвии № 2, где есть государственные СМИ, которые транслируют «одно правильное мнение», где хорошо оплачиваемые сотрудники «негосударственных» организаций организуют «нужные» пикеты, где интеллигенция пишет письма генеральному секретарю партии, где студенты и школьники, «выражая свою волю и убеждённость», одеваются — как нужно в каждом случае — в радужные, тёмные и светлые цвета или ещё как-то. Но всё происходит правильно — пока «кремлёвцы» и «путинисты» не мешают".

