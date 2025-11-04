Волна фальшивого золота накрыла Балтию: Латвия тоже в зоне риска

По словам Лууле Эммар, главы сети ломбардов Luutar, занимающейся скупкой и продажей ювелирного золота, удвоившаяся за год цена на золото привела к волне подделок в Эстонии. По словам Эммар, с каждым месяцем в ломбарды приносят все больше поддельного золота. «Подделывают все — от украшений до золотых слитков и монет. Есть основания подозревать, что частично их распространением занимаются организованные группы. Фальшивое золото пытаются сбыть скупщикам, ломбардам и через Facebook Marketplace, зачастую используя для этого подставных лиц», — рассказала Эммар.

«В сентябре в Южной Эстонии произошло несколько случаев, когда в наши представительства пытались сдать поддельное золото на сумму 40 000 евро. С большой долей вероятности это были связанные между собой люди. Они приносили монеты, кольца и цепи с маркировкой 750-й пробы, которая указывает на высокое содержание золота», — сказала Эммар.

«Поддельные украшения выглядят красиво, и обычный человек не сможет определить, настоящее ли это изделие, позолоченное или вовсе из другого материала. То же самое касается жемчуга и драгоценных камней. В таких случаях обман может вскрыться лишь спустя годы», — отметила Эммар.

«Сложнее определить подлинность состава золотых слитков и монет — встречаются изделия, у которых сердцевина сделана из другого материала. Если сертификата нет, то для полной уверенности золотое изделие нередко приходится распиливать. Также распространена схема, когда, например, замок у цепочки золотой, а часть звеньев — из другого металла», — добавила Эммар.

«Когда человек приносит вещь в ломбард, его личность всегда устанавливается по документу, поэтому мошенники, как правило, попадаются и привлекаются к ответственности. В ювелирном магазине и ломбарде для покупателя в любом случае действует гарантия. Для обычного человека основная зона риска — это Facebook Marketplace, чьи объявления не всегда стоит принимать за чистую монету. Зачастую продавцы и сами не хотят обманывать, а просто не знают, что продают. К сожалению, даже проба на украшении не дает стопроцентной гарантии, так как ее тоже подделывают. При покупке с рук чека не остается, и потом спорить будет не с кем. Я советую при покупке дорогих украшений с рук быть осторожными и отдавать их на проверку независимому эксперту», — сказала Эммар.

«Самый простой способ отличить золото от других материалов в домашних условиях — проверить его магнитом. Настоящее золото на магнит не реагирует. Если цепочка или кольцо притягиваются к магниту, значит, они не настоящие», — объяснила Эммар.

По словам Эммар, сейчас в ломбарды ежемесячно приносят от 5 до 6 килограммов золота, в основном в виде украшений. «Большинство украшений чистят, при необходимости реставрируют, и они обретают вторую жизнь. Менее ценные изделия переплавляют, и они становятся либо инвестиционным золотом, либо из них изготавливают новые украшения», — рассказала Эммар.