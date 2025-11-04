Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Волна фальшивого золота накрыла Балтию: Латвия тоже в зоне риска

4 ноября, 2025 12:13

0 комментариев

Удвоение цены на золото за последний год спровоцировало настоящий бум подделок в соседней Эстонии — и эксперты предупреждают: Латвия может столкнуться с той же проблемой.

По словам Лууле Эммар, главы сети ломбардов Luutar, занимающейся скупкой и продажей ювелирного золота, удвоившаяся за год цена на золото привела к волне подделок в Эстонии. По словам Эммар, с каждым месяцем в ломбарды приносят все больше поддельного золота. «Подделывают все — от украшений до золотых слитков и монет. Есть основания подозревать, что частично их распространением занимаются организованные группы. Фальшивое золото пытаются сбыть скупщикам, ломбардам и через Facebook Marketplace, зачастую используя для этого подставных лиц», — рассказала Эммар.

«В сентябре в Южной Эстонии произошло несколько случаев, когда в наши представительства пытались сдать поддельное золото на сумму 40 000 евро. С большой долей вероятности это были связанные между собой люди. Они приносили монеты, кольца и цепи с маркировкой 750-й пробы, которая указывает на высокое содержание золота», — сказала Эммар.

«Поддельные украшения выглядят красиво, и обычный человек не сможет определить, настоящее ли это изделие, позолоченное или вовсе из другого материала. То же самое касается жемчуга и драгоценных камней. В таких случаях обман может вскрыться лишь спустя годы», — отметила Эммар.

«Сложнее определить подлинность состава золотых слитков и монет — встречаются изделия, у которых сердцевина сделана из другого материала. Если сертификата нет, то для полной уверенности золотое изделие нередко приходится распиливать. Также распространена схема, когда, например, замок у цепочки золотой, а часть звеньев — из другого металла», — добавила Эммар.

«Когда человек приносит вещь в ломбард, его личность всегда устанавливается по документу, поэтому мошенники, как правило, попадаются и привлекаются к ответственности. В ювелирном магазине и ломбарде для покупателя в любом случае действует гарантия. Для обычного человека основная зона риска — это Facebook Marketplace, чьи объявления не всегда стоит принимать за чистую монету. Зачастую продавцы и сами не хотят обманывать, а просто не знают, что продают. К сожалению, даже проба на украшении не дает стопроцентной гарантии, так как ее тоже подделывают. При покупке с рук чека не остается, и потом спорить будет не с кем. Я советую при покупке дорогих украшений с рук быть осторожными и отдавать их на проверку независимому эксперту», — сказала Эммар.

«Самый простой способ отличить золото от других материалов в домашних условиях — проверить его магнитом. Настоящее золото на магнит не реагирует. Если цепочка или кольцо притягиваются к магниту, значит, они не настоящие», — объяснила Эммар.

По словам Эммар, сейчас в ломбарды ежемесячно приносят от 5 до 6 килограммов золота, в основном в виде украшений. «Большинство украшений чистят, при необходимости реставрируют, и они обретают вторую жизнь. Менее ценные изделия переплавляют, и они становятся либо инвестиционным золотом, либо из них изготавливают новые украшения», — рассказала Эммар.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

10:55

0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

10:49

0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

10:26

0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

09:38

0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

09:11

0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

08:43

0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

08:27

0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

