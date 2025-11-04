Отказ от бумаги «любой ценой»: в медицину врывается цифровизация

Кроме того с 20 ноября текущего года Латвийский центр цифрового здравоохранения (LDVC) запустит обновлённую версию электронных направлений в портале e-veselība. Новая система позволит быстрее и удобнее выписывать направления, а также введёт принцип «одно направление - одна запись», чтобы сократить дублирующиеся визиты и очереди. Переходный период будет длиться до 4 мая 2026 года, в течение которого все медицинские учреждения должны интегрировать свои внутренние системы с e-veselība. После этого срока бумажные направления будут использоваться только в случае технических сбоев.

Если учреждение не сможет сразу предложить пациенту время приёма, оно зарегистрирует резерв и уведомит пациента, когда появится возможность записаться. Каждое направление будет действительно 90 дней, при необходимости срок можно будет продлить.

К осени следующего года также планируется запуск единой электронной системы записи к врачу, которая объединит очереди всех лечебных учреждений и позволит пациентам видеть реальное время ожидания.

Несмотря на поддержку цифровизации, Ассоциация работодателей здравоохранения (VADDA) и Ассоциация семейных врачей Латвии (LĢĀA) выразили опасения. Работодатели указывают, что до сих пор неясно, как государство компенсирует расходы на цифровизацию, а установленные тарифы не отражают реальные затраты.

Семейные врачи считают, что отказываться от бумажных направлений «любой ценой» преждевременно. Они требуют уточнить, в каких случаях бумажные формы останутся допустимыми - например, при технических сбоях, выездных визитах или временных ограничениях системы.

Ассоциация также призывает Министерство здравоохранения внимательно следить за процессом внедрения, чтобы учесть замечания врачей. Кроме того, LĢĀA напоминает, что семейные практики несут расходы на обслуживание информационных систем самостоятельно, тогда как для других поставщиков эти затраты включены в государственные тарифы.

Согласно принятой Стратегии цифрового здравоохранения до 2029 года, Латвия планомерно внедряет электронные услуги: e-рецепты, e-больничные, доступ к лабораторным анализам и диагностическим данным. Принцип «одно направление - одна запись» должен снизить долю неявок пациентов, которая сейчас составляет 15–20%, и повысить доступность медицинских услуг.