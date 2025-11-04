Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отказ от бумаги «любой ценой»: в медицину врывается цифровизация

© LETA 4 ноября, 2025 18:24

Важно 0 комментариев

Латвийское правительство утвердило изменения в правилах о единой электронной системе здравоохранения, согласно которым с 4 мая 2026 года страна полностью перейдёт на электронные медицинские направления (e-nosūtījumi). Этот шаг станет частью масштабной программы цифровизации здравоохранения, сообщает агентство LETA.

Кроме того с 20 ноября текущего года Латвийский центр цифрового здравоохранения (LDVC) запустит обновлённую версию электронных направлений в портале e-veselība. Новая система позволит быстрее и удобнее выписывать направления, а также введёт принцип «одно направление - одна запись», чтобы сократить дублирующиеся визиты и очереди. Переходный период будет длиться до 4 мая 2026 года, в течение которого все медицинские учреждения должны интегрировать свои внутренние системы с e-veselība. После этого срока бумажные направления будут использоваться только в случае технических сбоев.

Если учреждение не сможет сразу предложить пациенту время приёма, оно зарегистрирует резерв и уведомит пациента, когда появится возможность записаться. Каждое направление будет действительно 90 дней, при необходимости срок можно будет продлить.

К осени следующего года также планируется запуск единой электронной системы записи к врачу, которая объединит очереди всех лечебных учреждений и позволит пациентам видеть реальное время ожидания.

Несмотря на поддержку цифровизации, Ассоциация работодателей здравоохранения (VADDA) и Ассоциация семейных врачей Латвии (LĢĀA) выразили опасения. Работодатели указывают, что до сих пор неясно, как государство компенсирует расходы на цифровизацию, а установленные тарифы не отражают реальные затраты.

Семейные врачи считают, что отказываться от бумажных направлений «любой ценой» преждевременно. Они требуют уточнить, в каких случаях бумажные формы останутся допустимыми - например, при технических сбоях, выездных визитах или временных ограничениях системы.

Ассоциация также призывает Министерство здравоохранения внимательно следить за процессом внедрения, чтобы учесть замечания врачей. Кроме того, LĢĀA напоминает, что семейные практики несут расходы на обслуживание информационных систем самостоятельно, тогда как для других поставщиков эти затраты включены в государственные тарифы.

Согласно принятой Стратегии цифрового здравоохранения до 2029 года, Латвия планомерно внедряет электронные услуги: e-рецепты, e-больничные, доступ к лабораторным анализам и диагностическим данным. Принцип «одно направление - одна запись» должен снизить долю неявок пациентов, которая сейчас составляет 15–20%, и повысить доступность медицинских услуг.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать
Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать