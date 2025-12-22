Повреждённые купюры теперь меняют по-новому: где и как?

Где меняют повреждённые банкноты
Единственное место, где официально принимают испорченные купюры, - Latvijas Banka, Рига, ул. Безделигу, 3.
Коммерческие банки отказались от этой услуги, поскольку она оказалась финансово невыгодной, а спрос на неё снизился.
Какие банкноты примут, а какие - нет
В Latvijas Banka напоминают:
от банкноты должно сохраниться более 50%;
деньги не должны быть испорчены намеренно;
банкноты, побывавшие, например, в стиральной машине и потерявшие цвет, могут быть обменяны.
Если купюра повреждена минимально, её могут принять:
в магазинах,
в банках,
в банкоматах.
Можно ли обменять деньги в магазине
Жителям регионов советуют попробовать сдать повреждённую купюру в ближайшем магазине. Во время инкассации такие деньги могут быть обменяны, но возможна комиссия, и магазин не обязан соглашаться - всё зависит от его внутренней политики.
Альтернатива: отправка по почте
Есть и другой вариант - отправить повреждённую банкноту по почте в Latvijas Banka.
Для этого рекомендуется:
заранее связаться с банком,
заполнить специальное заявление с описанием обстоятельств повреждения.
В этом случае деньги могут быть зачислены на банковский счёт.