Повреждённые купюры теперь меняют по-новому: где и как?

Где меняют повреждённые банкноты

Единственное место, где официально принимают испорченные купюры, - Latvijas Banka, Рига, ул. Безделигу, 3.

Коммерческие банки отказались от этой услуги, поскольку она оказалась финансово невыгодной, а спрос на неё снизился.

Какие банкноты примут, а какие - нет

В Latvijas Banka напоминают:

от банкноты должно сохраниться более 50%;

деньги не должны быть испорчены намеренно;

банкноты, побывавшие, например, в стиральной машине и потерявшие цвет, могут быть обменяны.

Если купюра повреждена минимально, её могут принять:

в магазинах,

в банках,

в банкоматах.

Можно ли обменять деньги в магазине

Жителям регионов советуют попробовать сдать повреждённую купюру в ближайшем магазине. Во время инкассации такие деньги могут быть обменяны, но возможна комиссия, и магазин не обязан соглашаться - всё зависит от его внутренней политики.

Альтернатива: отправка по почте

Есть и другой вариант - отправить повреждённую банкноту по почте в Latvijas Banka.

Для этого рекомендуется:

заранее связаться с банком,

заполнить специальное заявление с описанием обстоятельств повреждения.

В этом случае деньги могут быть зачислены на банковский счёт.