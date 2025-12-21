Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А что с английским? Депутат Бутанс предложил публиковать объявления о вакансиях на госязыке

21 декабря, 2025 13:39

Депутат Сейма от оппозиционного Нацобъединения Артур Бутанс подал предложение по поправкам к Закону о труде, согласно которым работодателям вменялось бы в обязанность публиковать объявления о работе на госязыке.

Одну из статей закона в таком случае нужно будет дополнить текстом, что "объявление о работе публикуется на государственном языке".

Уже сообщалось, что депутаты Сейма 11 декабря в первом чтении поддержали предложенные Минблагом поправки к Закону о труде. Этот законопроект вызвал много споров в правительстве, по ряду вопросов министры и социальные партнёры (организации, представляющие интересы работодателей и наёмных работников - Ред.) высказали сильно отличающиеся мнения. Так как обо всём договориться не удалось, дискуссия продолжилась ещё и в Сейме.

В парламентской комиссии по социальным и трудовым делам произошли бурные дебаты по поводу поправок между представителями Латвийской конфедерации работодателей (ЛКР, LDDK) и Союза свободных профсоюзов Латвии (ССПЛ, LBAS).

Поправками предусмотрено, что представители работодателей и работников в коллективном договоре смогут условиться о меньшей доплате за сверхурочные, но не ниже чем в размере 50%, если на соответствующем предприятии или во всей отрасли как минимум на 50% повышается минимальный месячный оклад или почасовая ставка.

Если повышается установленный государством минимальный размер зарплаты и зарплата, предусмотренная коллективным договором, становится меньше законного минимума, но стороны не уточняют положения коллективного договора, силу утратит лишь та часть, которой предусмотрено снижение доплаты за сверхурочные, остальные положения договора затронуты не будут.

Предлагается также решение для ситуаций, когда после окончания срока действия коллективного договора переговоры о новом договоре заходят в тупик. Если в течение двух лет после того, как коллективный договор утратит силу, новый заключён не будет, любая из сторон будет иметь право в одностороннем порядке отказаться от применения всего договора или его части, письменно уведомив вторую сторону как минимум за шесть месяцев до этого с указанием причин отказа.

Законопроектом также предусмотрено вменить в обязанность работодателям информировать работников о начале простоя, его причинах и условиях. Работодателям хотят предоставить право сокращать оплату на время простоя до 70%, если он длится более пяти рабочих дней. Если же простой затянется более чем на четыре недели подряд, работники получат право расторгнуть трудовой договор, не предупреждая об этом за месяц.

Предусмотрено также право для работников расторгнуть трудовой договор, если задержка с выплатой зарплаты длится более двух недель после оговоренной даты выплаты. Это не будет касаться случаев простоя.

Ещё, если поправки примут, работодатель не сможет расторгнуть трудовой договор из-за длительной нетрудоспособности работника, если тот ухаживает за больным ребёнком в возрасте до 18 лет и врачебный консилиум Детской клинической университетской больницы определит, что постоянное присутствие кого-либо из родителей ребёнку необходимо.

Помимо этого, предусмотрена возможность продлевать рабочий день на два часа (а не на один, как сейчас), сохраняя 40-часовую рабочую неделю, и возможность ввести на предприятии 4-дневную рабочую неделю (на определённое время или постоянно, с возможностью вернуться к 5-дневной неделе) с сохранением заработной платы.

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини
«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий
В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий

Генерал Граубе: мы в военных отношениях с Россией, возможны взрывы и поджоги
Генерал Граубе: мы в военных отношениях с Россией, возможны взрывы и поджоги (2)

Обсудить строительство крематория вблизи Иманты может каждый; где и когда?

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

Разногласия в мире Трампа — как они возникли в самом сердце движения МАГА?

Две недели назад на заседании своего кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп оглядел длинный зал, заполненный его главными советниками, чиновниками и помощниками, и высказал предположение: следующий кандидат в президенты от Республиканской партии, «вероятно, сидит за этим столом».

Песков: Путин готов к переговорам с Макроном по Украине

В Кремле сообщили о готовности президента России к переговорам с президентом Франции по поводу войны в Украине. Ранее Эмманюэль Макрон высказался за возобновление контактов с Владимиром Путиным.

Датские F-16 улетели в Аргентину: почему же не в Украину?

6 декабря 2024 года на авиабазе Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова состоялась церемония ввода в строй первых шести истребителей F-16AM/BM. Самолеты были приобретены у Дании в рамках соглашения о поставке 24 машин, подписанного в апреле 2024 года. В мероприятии принял участие президент Хавьер Милей, для которого сделка стала одним из символов смены внешнеполитического и экономического курса страны.

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

В новом номере журнала "Сестдиена" вышло большое интервью премьера Эвики Силини. Обложку издания также украсил её портрет и цитата из беседы с Силиней "В данный момент скорость очень важна".

В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий

Об этом агентство LETA информировал отдел общественных отношений Госполиции.

