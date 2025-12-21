Депутат Сейма Игорь Раев ожидает окончания расследования инцидента, но допускает как умышленную, так и неумышленную "прогулку". "Однако все пограничники, конечно, знают, где именно проходит линия границы. На данный момент нельзя уверенно заявить, была ли это сознательная провокация на эстонской границе, но похоже, что русские становятся всё смелее. Помните, некоторое время назад были замечены группы русских пограничников в Выруском уезде, пересёкшие так называемый "Саасетский сапог" - российскую территорию длиной 900 метров, соединяющую две части Эстонии. Это часть гибридных атак, по их поводу не нужно особо беспокоиться, но нужно принять адекватные меры, чтобы не допустить эскалации подобных действий".

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил ERR, что прямой угрозы стране не было, но это заставило уделить дополнительное внимание и мобилизировать ресурсы. О случившемся потребовали объяснений у России.

"Русские говорят, что были на своей стороне. Это весьма абсурдное мнение, так как контрольная линия там определена уже 30 лет. И единственная причина, почему они думали, что находятся на так называемой своей стороне или на правильной стороне, я могу сделать вывод, что это вопрос топографического характера. При необходимости мы можем подарить им карту, где будет видно контрольную линию", - заявил Таро.

В эфире новостей Эстонского телевидения, в программе Aktuaalne kaamera глава МВД Эстонии сказал, что Эстонии непонятны мотивы и причины инцидента: "Прямой угрозы безопасности не было, однако Управление полиции и погранохраны значительно усилило своё присутствие и патрулирование".

Раев утверждает, что на латвийско-российской границе ничего подобного не происходило, зато Белоруссия "отличается" другими "подвигами" - продвижением нелегальных мигрантов через нашу границу: "Но ситуация может обостриться. Вы знаете, что ЕС принял решение выдать крупную сумму денег Украине, и это обязательно вызовет ответную реакцию со стороны России. Это не будут одни лишь информационные атаки, это будут случаи выбешивания и запугивания".

Хотя российских пограничников было всего трое, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, находясь в Вашингтоне, предупредил законодателей США о том, что российская угроза не только реальна, но и быстро приближается к границам стран Балтии, заявив, что российская армия, невзирая на потери в Украине, "в течение двух-трёх лет, возможно, даже скорее" вернётся к границам стран Балтии с более крупными силми, чем накануне полномасштабного вторжения.

Министр напомнил, что Эстонии проживает всего 1,3 миллиона человек: "В 2016 году на расстоянии 40 км от эстонской границы находилось около 125 тысяч российских солдат. Представьте равноценную ситуацию в США - например, в 40 км от канадской или мексиканской границы размещено 35 миллионов враждебных солдат".

Цахкна не считает, что путинская армия исчерпала свои возможности: он подчёркивает, что данные разведслужб свидетельствуют об "огромной реформе вооружённых сил", которая уже сейчас видна как растущее концентрирование российских войск и вооружения вдоль границ Финляндии и стран Балтии.

Такая "прогулка" трёх российских пограничников по территории Эстонии, конечно, представляет собой всего лишь дразнение - мол, мы спокойно можем потоптаться по вашей земле и нам за это ничего не будет. Но военные эксперты призывают прекратить политику "осторожности и скромности" и начать подготовку к возможному широкомасштабному конфликту. "Время для подготовки к большой борьбе с агрессором становится всё меньше", - предупредил Цахкна.

А вот что по этому поводу думает генерал НВС Раймонд Граубе: "Считаю, что эта "прогулка" была провокацией русских. У них были две цели: во-первых, показать мощь и вседозволенность, во-вторых, возможно, дождаться реакции эстонцев, которую далее можно было бы обострить. Такое комплексное мероприятие. Есть разные формы гибридной войны: дроны над аэродромами, воздушные шары и так далее. Мир, с которым мы должны считаться, с точки зрения провокаций будет всё более усложняться, и с этим нам придётся попытаться ужиться".

Граубе считает, что Россия время от времени так или иначе будет о себе напоминать: "Формы могут быть разными - от мелких "мероприятий" до пожаров и взрывов. Ведь мы сегодня находимся в отношениях войны. Россия с западным миром находится в отношениях гибридной войны. Такова реальность: как с утра восходит солнце, так вечером оно заходит".

В свою очередь Кристине Петерсоне предоставила обширный и развёрнутый комментарий от имени Государственной погранохраны: "Государственная погранохрана осуществляет непрерывный 24/7 надзор за государственной границей, в том числе используя технические средства, таких или аналогичных инцидентов на госгранице за последние годы не наблюдалось. По поводу оценки ситуации в Эстонии прошу обращаться в эстонские компетентные органы".