С Нового года ужесточаются требования к владельцам собак: что меняется?

Требования закона

Порядок содержания собак определен в Законе о защите животных и правилах Кабинета министров № 266 «Требования к содержанию, продаже, демонстрации на публичных выставках домашних (комнатных) животных, а также к обучению собак».

В них говорится, что при содержании собаки на улице в административных границах населенных пунктов владелец животного должен полностью огородить эту зону от предусмотренной для общественного пользования территории, исключив возможность того, что собака может оттуда выбраться.

У входных ворот на ограниченную территорию необходимо установить звонок или другое устройство, которое обеспечивает связь с собственником территории.

В городах и селах за пределами огороженной территории вести собаку на прогулку нужно на поводке. Вне ограниченной территории собака без поводка может находиться в зеленой зоне и в лесу, за исключением мест, оговоренных местным самоуправлением. Собака во время прогулки должна быть в поле зрения владельца или того, кто ее выгуливает. И на таком расстоянии, чтобы животное было под контролем.

С 1 июля 2024 года в Латвии запрещено пожизненно держать на привязи собак, родившихся после 31 августа 2024 года. Допускается только краткосрочное привязывание — например, у магазина. На цепи можно оставлять лишь пожилых животных, которые привыкли к такому образу жизни. Всем остальным владельцам необходимо оборудовать для своих питомцев вольер, если собака живет на улице.

Дверь вольера должна быть оснащена прочным замком. Внутри обязательно должно быть укрытие, позволяющее собаке спрятаться от неблагоприятных погодных условий.

Будка или другое убежище должны соответствовать росту животного: длина, ширина и высота должны превышать размеры собаки минимум на 30 сантиметров. Внутри следует обеспечить подстилку или другое теплое покрытие, а хозяин обязан поддерживать там чистоту.

Хозяин должен заботиться о животном, следить за его здоровьем, оберегать от травм, а также не допускать жестокого обращения и антисанитарии. Согласно действующему Закону об административной ответственности, за правонарушения в сфере защиты животных предусмотрены денежные штрафы.

За нарушение требований к содержанию животных для физических лиц установлен штраф до 1 750 евро.

Если в результате нарушения был причинен вред другому животному или человеку, может быть назначен штраф в размере от 70 до 1 875 евро.

С нового, 2026 года требования к владельцам собак будут ужесточены.

Лай как повод для обращения в полицию

Некоторые думают, что животному достаточно, если его просто покормить. Но четвероногие нуждаются и в общении с человеком. Если собака непрерывно лает или воет, то это является вполне обоснованной причиной для обращения в полицию самоуправления или Продовольственно–ветеринарную службу (ПВС).

Согласно все тем же правилам Кабмина, владельцы несут ответственность за поведение животных. Однако, прежде чем обратиться в полицию, стоит поговорить с хозяевами собаки, ведь они могут даже не подозревать о поведении своего питомца в их отсутствие. Но если беседа оказалась безрезультатной и пес продолжает лаять, то остается вызывать полицию.

Полицейские обязаны выехать по указанному адресу и выяснить, насколько животное мешает как человеку, подавшему жалобу, так и другим людям, проживающим в округе.

Доказательства собраны? Владелец может быть привлечен к ответственности. Если факт того, что собака мешает всем соседям, подтвердят последние, то хозяину грозит штраф в размере 50 евро. При этом размер и порода животного не имеют значения. Часто четвероногие питомцы начинают лаять, шуметь и рвать вещи, когда хозяева оставляют их одних.

А если пес начинает бросаться к забору, лаять и рычать, когда соседи на своем участке находятся в зоне его видимости, то его хозяин нарушает статью 5 Закона о защите животных, которая гласит: собственник должен обеспечить, чтобы животное не представляло угрозы для людей, и для этого оно должно находиться в вольере, а не свободно бегать по территории.

Важно сообщать о нападении

Люди часто забывают, что нападение чужой собаки — ответственность ее собственника, поэтому о каждом случае нужно сообщать в полицию и ПВС. Если полиция не воспринимает это всерьез, то все равно необходимо, чтобы инцидент был зарегистрирован и послужил доказательством.

В наши дни это можно сделать в электронном виде на сайте latvija.lv.

Очень важно приложить к сообщению справку от врача о полученных травмах и оказанной помощи. В дополнение к этому ветеринарный врач может рекомендовать ПВС признать собаку опасной, а сделать это учреждение может, только если нападение зафиксировано в полиции.

Такое заявление можно написать не только, если собака напала на другое животное или человека, но и если она кажется опасной и создает потенциальную угрозу для общества.

В случае нападения животного можно с полным основанием обращаться в суд с требованием компенсации за лечение и моральный ущерб. И латвийские суды рассматривают такие дела довольно часто.

Вот одно из подобных дел. Хозяйка оставила без присмотра свою овчарку. В результате сидящему на цепи животному удалось освободиться и через незакрытую калитку убежать со двора. После этого собака напала на мальчика (2007 г. р.), проходившего мимо дома.

Сначала овчарка укусила ребенка в руку, после чего повалила на землю, и мальчик упал в канаву. Но в канаве собака не менее двух раз укусила ребенка за ноги. Владелицу животного признали виновной по статье 230.1 Уголовного закона и приговорили к 60 часам принудительных работ. Кроме того, обвиняемую обязали выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 650 евро.

Если она бешеная

Латвия признана страной, свободной от бешенства. Этого удалось добиться благодаря регулярному разбрасыванию вакцинированного корма для диких животных. Однако в России и Беларуси, в приграничных с Латвией районах, случаи бешенства продолжают регистрировать. И те же лисы или волки, зараженные вирусом, могут попасть на нашу территорию. Поэтому стопроцентной гарантии, что укусившая собака полностью здорова, нет.

Человек, которого укусила собака, должен обязательно сообщить об этом ее хозяину. Кроме того, следует обратиться к ветврачу животного для оценки ситуации. При этом одного прививочного паспорта недостаточно — нужна справка от ветеринара.

«Соответственно, это животное нужно показать ветеринару для клинического обследования. Владелец животного должен сделать это в течение 24 часов. Если собака вовремя и повторно привита, врач принимает решение», — пояснила представитель Продовольственно–ветеринарной службы Татьяна Рыбакова.

И добавила, что «даже если у собаки нет прививки, это не значит, что ветврач пса усыпит, — животное можно оставить на 10 дней для наблюдения».

Александр ФЕДОТОВ