Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 21. Декабря Завтра: Saulcerite, Tomass, Toms
Доступность

Датские F-16 улетели в Аргентину: почему же не в Украину?

Редакция PRESS 21 декабря, 2025 11:28

Важно 0 комментариев

6 декабря 2024 года на авиабазе Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова состоялась церемония ввода в строй первых шести истребителей F-16AM/BM. Самолеты были приобретены у Дании в рамках соглашения о поставке 24 машин, подписанного в апреле 2024 года. В мероприятии принял участие президент Хавьер Милей, для которого сделка стала одним из символов смены внешнеполитического и экономического курса страны.

Четыре двухместных F-16BM и два одноместных F-16AM перелетели в Аргентину своим ходом с датской авиабазы Скридструп в период с 28 ноября по 5 декабря. Это первая поставка боевых истребителей в ВВС Аргентины за почти десять лет.

Контракт с Данией и параметры сделки

Межправительственное соглашение между Аргентиной и Данией предусматривает передачу 24 снятых с вооружения ВВС Дании истребителей F-16AM/BM, прошедших модернизацию по программе MLU. Стоимость контракта — около $300 млн, включая запасные части, двигатели, тренажеры и наземное оборудование. Самолеты относятся к версии Block 15M и будут доведены до стандарта MLU M6.6 перед передачей заказчику.

Все истребители войдут в состав 6-й истребительной группы ВВС Аргентины и будут базироваться на авиабазе Тандил. До этого подразделение фактически оставалось без боевых самолетов, располагая лишь учебно-боевыми IA-63 Pampa.

Параллельно Буэнос-Айрес заключил соглашение с США по линии программы Foreign Military Sales на $560 млн. В него вошли ракеты AIM-120C-8 AMRAAM, корректируемые бомбы GBU-12, обучение личного состава и логистическая поддержка. Программа получила название Peace Condor и окончательно закрепила интеграцию аргентинских F-16 в американскую систему вооружений.

Долгая тень Лондона

Закупка F-16 стала для Аргентины редким случаем успешного обхода многолетних ограничений, связанных с позицией Великобритании. После войны за Фолклендские (Мальвинские) острова Лондон последовательно накладывал вето на поставки Буэнос-Айресу боевых самолетов, в которых использовались британские комплектующие. Ключевым инструментом давления были катапультные кресла Martin-Baker, которые являлись стандартом для большинства западных истребителей.

Фактически это означало негласный запрет на целый ряд потенциальных сделок — от европейских Mirage до южнокорейских и китайско-пакистанских проектов с британскими компонентами. Выбор F-16 с американскими креслами ACES II стал компромиссным решением, позволившим снять британский фактор с повестки.

Почему датские F-16 ушли в Аргентину, а не на Украину

На первый взгляд передача Данией истребителей Аргентине выглядит парадоксально на фоне масштабной военной помощи Украине. Однако решение объясняется сразу несколькими причинами.

Во-первых, политико-юридическая логика. Контракт с Аргентиной носит коммерческий характер и был согласован заранее, тогда как поставки Украине осуществляются в рамках многосторонних политических договоренностей и зависят от готовности стран-доноров и США как правообладателя технологии.

Во-вторых, ограниченность ресурса. Большая часть датских F-16 уже распределена: 24 самолета проданы Аргентине, еще 19 — обещаны Украине. Дополнительные поставки упираются в темпы перевооружения самой Дании на F-35 и в техническое состояние оставшихся машин.

В-третьих, разные требования к боеготовности. Украине требуются самолеты, способные относительно быстро интегрироваться в боевые действия высокой интенсивности. Аргентине же важнее восстановление базового истребительного потенциала и контроль воздушного пространства. Часть датских F-16, не оптимальных для фронтовых условий, вполне подходит для аргентинских задач.

Наконец, геополитический баланс. Передача самолетов Аргентине укрепляет проамерикански ориентированное правительство Милея и снижает риск разворота Буэнос-Айреса к альтернативным поставщикам вооружений — Китаю или России. Для СШАэто стратегически значимый результат, пусть и менее заметный, чем поддержка Украины.

Получение F-16 знаменует фактическое восстановление боевой авиации Аргентины, утраченной после списания всех Mirage в 2015 году. На протяжении почти десяти лет страна оставалась без полноценных истребителей, полагаясь на ограниченно боеспособные A-4AR Fightinghawk и учебные Pampa.

Теперь же Буэнос-Айрес возвращается в число государств, способных обеспечивать суверенный контроль своего воздушного пространства. При этом сделка с Данией стала не только военным, но и политическим сигналом: Аргентина смогла преодолеть британское противодействие и встроиться в западный рынок вооружений — ценой жесткой финансовой дисциплины и смены внешнеполитических приоритетов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Генерал Граубе: мы в военных отношениях с Россией, возможны взрывы и поджоги
Важно

Генерал Граубе: мы в военных отношениях с Россией, возможны взрывы и поджоги (2)

Взрыв в торговом центре в Таллине: пострадал один человек
Важно

Взрыв в торговом центре в Таллине: пострадал один человек (1)

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини
Важно

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А что с английским? Депутат Бутанс предложил публиковать объявления о вакансиях на госязыке

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от оппозиционного Нацобъединения Артур Бутанс подал предложение по поправкам к Закону о труде, согласно которым работодателям вменялось бы в обязанность публиковать объявления о работе на госязыке.

Депутат Сейма от оппозиционного Нацобъединения Артур Бутанс подал предложение по поправкам к Закону о труде, согласно которым работодателям вменялось бы в обязанность публиковать объявления о работе на госязыке.

Читать
Загрузка

Обсудить строительство крематория вблизи Иманты может каждый; где и когда?

Важно 13:09

Важно 0 комментариев

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

Читать

Разногласия в мире Трампа — как они возникли в самом сердце движения МАГА?

Важно 12:42

Важно 0 комментариев

Две недели назад на заседании своего кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп оглядел длинный зал, заполненный его главными советниками, чиновниками и помощниками, и высказал предположение: следующий кандидат в президенты от Республиканской партии, «вероятно, сидит за этим столом».

Две недели назад на заседании своего кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп оглядел длинный зал, заполненный его главными советниками, чиновниками и помощниками, и высказал предположение: следующий кандидат в президенты от Республиканской партии, «вероятно, сидит за этим столом».

Читать

Песков: Путин готов к переговорам с Макроном по Украине

Важно 12:29

Важно 0 комментариев

В Кремле сообщили о готовности президента России к переговорам с президентом Франции по поводу войны в Украине. Ранее Эмманюэль Макрон высказался за возобновление контактов с Владимиром Путиным.

В Кремле сообщили о готовности президента России к переговорам с президентом Франции по поводу войны в Украине. Ранее Эмманюэль Макрон высказался за возобновление контактов с Владимиром Путиным.

Читать

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

В новом номере журнала "Сестдиена" вышло большое интервью премьера Эвики Силини. Обложку издания также украсил её портрет и цитата из беседы с Силиней "В данный момент скорость очень важна".

В новом номере журнала "Сестдиена" вышло большое интервью премьера Эвики Силини. Обложку издания также украсил её портрет и цитата из беседы с Силиней "В данный момент скорость очень важна".

Читать

В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Об этом агентство LETA информировал отдел общественных отношений Госполиции.

Об этом агентство LETA информировал отдел общественных отношений Госполиции.

Читать