Наследство: если нет детей, нужно писать завещание?

«Семь секретов» 22 декабря, 2025 08:30

Юридическая консультация 0 комментариев

"Моя родная сестра умерла пять лет назад. У нее осталась только дочь – моя племянница. Кроме нее у меня никого нет: ни жены, ни детей, ни каких-то других родственников, и у наших с сестрой родителей не было других детей. У меня есть дом и небольшое хозяйство. Скажите, в случае моей смерти племянница автоматически станет моей наследницей или надо оформлять в ее пользу завещание, чтобы ей досталось все мое имущество?".

Существует три вида наследования: по договору, по завещанию и по закону.

Наследование по договору имеет приоритет перед наследованием по завещанию, и оба этих вида наследования имеют приоритет перед наследованием по закону. Под наследованием по закону понимается наследование в установленном Гражданским законом порядке.

Очерёдность наследования по закону

Родственники наследодателя наследуют в определенной очередности, основанной частично на виде родства, частично на близости его степеней.

Статья 404 Гражданского закона устанавливает четыре очереди наследников по закону:

1) в первую очередь наследуют все прямые потомки: дети, а если их нет — внуки, правнуки и т. д. (то есть те, между кем и наследодателем нет более близких потомков);

2) во вторую очередь наследуют ближайшие по степени восходящие родственники: родители, полнородные братья и сестры (общие оба родителя), а также дети умерших ранее полнородных братьев и сестер;

3) в третью очередь наследуют неполнородные братья и сестры (один общий родитель) и дети умерших ранее неполнородных братьев и сестер;

4) в четвертую очередь наследуют остальные ближайшие по степени боковые родственники - независимо от того, полнородные они или неполнородные.

При этом наследник низшей очереди не наследует, если свое желание наследовать выразил кто-либо из наследников высшей очереди.

Право племянницы на наследование

Поскольку вы с сестрой являлись полнородными братом и сестрой, то ваша племянница относится ко второй очереди ваших наследников - как ребенок умершей прежде вас родной сестры. И если у вас нет ни жены, ни каких-либо других родственников (например, детей, внуков, родителей), то она является вашей единственной наследницей по закону.

Поэтому если вы хотите, чтобы все ваше имущество досталось вашей племяннице, вам необязательно составлять завещание в ее пользу – она имеет право на все ваше наследство.

Однако рекомендуем обратиться к нотариусу за более подробной консультацией, чтобы убедиться, что вы не упустили каких-то важных деталей, о которых не упомянули в своем письме.

Как отмечено выше, составление завещания не является строго необходимым, если ваша цель — чтобы все ваше имущество досталось вашей родной племяннице. Но возможно, что завещание может добавить ясности и снизить риск споров или непредвиденных ситуаций. Особенно если вы хотите четко зафиксировать, что все имущество отходит именно вашей племяннице.

