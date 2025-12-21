Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чакша: возможно, придётся заплатить за КОЗ второй раз; что она имеет в виду? (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 21 декабря, 2025 09:19

Важно 2 комментариев

Общество Tiesiskums.lv призывает присоединиться к рядам подателей коллективного иска о возврате КОЗ (компонента обязательной закупки) и, если суд примет решение в их пользу, то, как сказала председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша в интервью nra.lv TV sarunas, если будет решено, что платить будут из кармана государства, это означает, что заплатим все мы.

"Нет никаких мистических государственных денег - это деньги, которые мы все заплатили в виде налогов, как в контексте бюджета, так и в контексте подобных выплат", - напомнила Чакша.

По её мнению, говоря о КОЗ, важно признать, что это было неразумное решение в стратегическом плане - то, что вообще существует КОЗ, который принёс нам достаточно большие потери в развитии конкурентоспособности и народного хозяйства. На данный момент мнения разделились, и в общественном пространстве видно: одни поддерживают то, что должно произойти так, как говорит эта организация, а другие говорят, что это неправильно.

По мнению Чакши, если будет юридическое решение на этот счёт, его примет судебная власть: "У меня всегда возникает опасение, когда люди, обладающие профессиональными навыками на очень высоком уровне, в предвыборное время вытаскивают наружу такие вопросы, болезненные для всего общества. Это просто наводит на мысли о том, каковы истинные цели, о чём идёт речь в этой истории, и мы все должны понимать, что сами, конечно же, платим за это из собственного кармана. Хорошо это или плохо? Всё имеет свою цену, и ошибки бывают".

Взрыв в торговом центре в Таллине: пострадал один человек
Взрыв в торговом центре в Таллине: пострадал один человек (1)

В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий
В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий

Генерал Граубе: мы в военных отношениях с Россией, возможны взрывы и поджоги
Генерал Граубе: мы в военных отношениях с Россией, возможны взрывы и поджоги (2)

А что с английским? Депутат Бутанс предложил публиковать объявления о вакансиях на госязыке (2)

Депутат Сейма от оппозиционного Нацобъединения Артур Бутанс подал предложение по поправкам к Закону о труде, согласно которым работодателям вменялось бы в обязанность публиковать объявления о работе на госязыке.

Загрузка

Обсудить строительство крематория вблизи Иманты может каждый; где и когда? (2)

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

Разногласия в мире Трампа — как они возникли в самом сердце движения МАГА? (2)

Две недели назад на заседании своего кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп оглядел длинный зал, заполненный его главными советниками, чиновниками и помощниками, и высказал предположение: следующий кандидат в президенты от Республиканской партии, «вероятно, сидит за этим столом».

Песков: Путин готов к переговорам с Макроном по Украине (2)

В Кремле сообщили о готовности президента России к переговорам с президентом Франции по поводу войны в Украине. Ранее Эмманюэль Макрон высказался за возобновление контактов с Владимиром Путиным.

Датские F-16 улетели в Аргентину: почему же не в Украину? (2)

6 декабря 2024 года на авиабазе Рио-Куарто в аргентинской провинции Кордова состоялась церемония ввода в строй первых шести истребителей F-16AM/BM. Самолеты были приобретены у Дании в рамках соглашения о поставке 24 машин, подписанного в апреле 2024 года. В мероприятии принял участие президент Хавьер Милей, для которого сделка стала одним из символов смены внешнеполитического и экономического курса страны.

«У нас кого-нибудь зажарили и съели?» Как народ реагирует на интервью Силини (2)

В новом номере журнала "Сестдиена" вышло большое интервью премьера Эвики Силини. Обложку издания также украсил её портрет и цитата из беседы с Силиней "В данный момент скорость очень важна".

В субботу два человека в Курземе погибли в ДТП; за сутки произошло более ста аварий (2)

Об этом агентство LETA информировал отдел общественных отношений Госполиции.

