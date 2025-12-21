"Нет никаких мистических государственных денег - это деньги, которые мы все заплатили в виде налогов, как в контексте бюджета, так и в контексте подобных выплат", - напомнила Чакша.

По её мнению, говоря о КОЗ, важно признать, что это было неразумное решение в стратегическом плане - то, что вообще существует КОЗ, который принёс нам достаточно большие потери в развитии конкурентоспособности и народного хозяйства. На данный момент мнения разделились, и в общественном пространстве видно: одни поддерживают то, что должно произойти так, как говорит эта организация, а другие говорят, что это неправильно.

По мнению Чакши, если будет юридическое решение на этот счёт, его примет судебная власть: "У меня всегда возникает опасение, когда люди, обладающие профессиональными навыками на очень высоком уровне, в предвыборное время вытаскивают наружу такие вопросы, болезненные для всего общества. Это просто наводит на мысли о том, каковы истинные цели, о чём идёт речь в этой истории, и мы все должны понимать, что сами, конечно же, платим за это из собственного кармана. Хорошо это или плохо? Всё имеет свою цену, и ошибки бывают".