Инaра Мурниеце ("Нацобъединение") отметила, что общество разделилось на противоположные лагеря, которые «зачастую уже не способны вести по этому вопросу деловой и аргументированный разговор... появляются элементы враждебности и даже угрозы конкретным людям из-за их решений, что, по ее словам, является опасной тенденцией».

Ой, неужели опасной!? Хорошо, что Мурниеце это наконец, заметила – она, видимо, редко заходит в соцсети, и потому не видит, что там пишут на латышском языке в адрес латвийских русских.

"Стамбульская конвенция — это узкий вопрос, по которому наши взгляды расходятся, и мы идеологические оппоненты, - продолжила она. - Но совершенно ясно, что наш враг находится за пределами Латвии".

Да ладно!? Но ведь именно «Национальное объединение» ведет себя так, будто враг Латвии находится внутри неё – и это.... да-да, вы и сами знаете кто.

А еще она добавила, что добавив, что «необходимо искать новые мосты взаимопонимания», а также подчеркнула, что «нельзя допустить взаимной вражды в обществе». Отсюда вопрос: тогда какого хрена ее партия годами работает именно на взаимную вражду, огнеметом сжигая даже намеки на любые «мосты взаимопонимания»?

А вот глава фракции "Нового единства" Эдмунд Юревиц подчеркнул, что «латвийское общество едино — более 50 000 граждан Латвии обратились как к президенту, так и к политикам с призывом не принимать опасное и популистское для Латвии решение».

50 000 граждан, поставивших свои подписи на платформе «Манабалсс» – это, конечно, веский аргумент. Если бы у нас была короткая память, и мы не помнили, как тот же «Манабаллс» отказался запустить инициативу о специальном законе образования для национальных меньшинств. А там бы, поди, и 100 000 граждан Латвии свои подписи поставили. Чтобы тогда сказал глава фракции "Нового единства" Эдмунд Юревиц?

Да к гадалке не ходи: он бы подчеркнул, что «латвийское общество расколото», и что эти голоса не имеют никакого значения, поскольку они неправильные.

Еще одна цитата из Юревица: "Речь идет не только об этом конкретном законопроекте. Это была попытка некоторых популистских партий расшатать Латвию и проверить, можно ли продвинуть такие решения".

Это кто ж тут обзывает другие партии популистскими? Лидер партии, которая продвигает законопроект об ужесточение норм о проявлении неуважения к государственному языку. Такой дешевый популистский способ набрать предвыборные очки. Юревицу ли запрещать другим ковыряться в носу?

Руководитель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев подчеркнул, что общество мобилизовалось, показав желание сохранить Латвию в европейском ценностном пространстве. «Если общество и оказалось разделено, то это произошло по вине этих четырех партий», — заявил Шуваев.

Сворю партию он, разумеется, к этим четырем не причисляет, хотя именно «Прогрессивные» солидарно голосовали за все законопроекты, ущемляющие права латвийских русских. Т.е. когда речь идет о сексуальных меньшинствах, то «прогрессивные» кричат «караул!» и грудью встают на их защиту. Когда надо в очередной раз ущемить крупнейшее национальное меньшинство Латвии, то все «желание сохранить Латвию в европейском ценностном пространстве» у «прогрессивных» испаряется.

Вот такое вот бла-бла-бла о единстве и ценностях. Которые одним положены, а другим нет. Тошнит уже от этого лицемерия.