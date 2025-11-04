Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Если «враг за пределами Латвии», то какого чёрта вы творите внутри? От двуличия политиков уже тошнит (2)

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 17:45

Выбор редакции 2 комментариев

Вчера произошла встреча представителей парламентских фракций с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Обсуждался горячий вопрос (не) выхода из Стамбульской конвенции. После встречи ряд глав парламентских фракций поделились своими умными мыслями. Ну, то есть как умными...

Инaра Мурниеце ("Нацобъединение") отметила, что общество разделилось на противоположные лагеря, которые «зачастую уже не способны вести по этому вопросу деловой и аргументированный разговор... появляются элементы враждебности и даже угрозы конкретным людям из-за их решений, что, по ее словам, является опасной тенденцией».

Ой, неужели опасной!? Хорошо, что Мурниеце это наконец, заметила – она, видимо, редко заходит в соцсети, и потому не видит, что там пишут на латышском языке в адрес латвийских русских.  

"Стамбульская конвенция — это узкий вопрос, по которому наши взгляды расходятся, и мы идеологические оппоненты, - продолжила она. - Но совершенно ясно, что наш враг находится за пределами Латвии".

Да ладно!? Но ведь именно «Национальное объединение» ведет себя так, будто враг Латвии находится внутри неё – и это.... да-да, вы и сами знаете кто.

А еще она добавила, что добавив, что «необходимо искать новые мосты взаимопонимания», а  также подчеркнула, что «нельзя допустить взаимной вражды в обществе». Отсюда вопрос: тогда какого хрена ее партия годами работает именно на взаимную вражду, огнеметом сжигая даже намеки на любые «мосты взаимопонимания»?

А вот глава фракции "Нового единства" Эдмунд Юревиц подчеркнул, что «латвийское общество едино — более 50 000 граждан Латвии обратились как к президенту, так и к политикам с призывом не принимать опасное и популистское для Латвии решение».

50 000 граждан, поставивших свои подписи на платформе «Манабалсс» – это, конечно, веский аргумент. Если бы у нас была короткая память, и мы не помнили, как тот же «Манабаллс» отказался запустить инициативу о специальном законе образования для национальных меньшинств. А там бы, поди, и 100 000 граждан Латвии свои подписи поставили. Чтобы тогда сказал глава фракции "Нового единства" Эдмунд Юревиц?

Да к гадалке не ходи: он бы подчеркнул, что «латвийское общество расколото», и что эти голоса не имеют никакого значения, поскольку они неправильные.  

Еще одна цитата из Юревица: "Речь идет не только об этом конкретном законопроекте. Это была попытка некоторых популистских партий расшатать Латвию и проверить, можно ли продвинуть такие решения".

Это кто ж тут обзывает другие партии популистскими? Лидер партии, которая продвигает законопроект об ужесточение норм о проявлении неуважения к государственному языку. Такой дешевый популистский способ набрать предвыборные очки. Юревицу ли запрещать другим ковыряться в носу?  

Руководитель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев подчеркнул, что общество мобилизовалось, показав желание сохранить Латвию в европейском ценностном пространстве. «Если общество и оказалось разделено, то это произошло по вине этих четырех партий», — заявил Шуваев.

Сворю партию он, разумеется, к этим четырем не причисляет, хотя именно «Прогрессивные» солидарно голосовали за все законопроекты, ущемляющие права латвийских русских. Т.е. когда речь идет о сексуальных меньшинствах, то «прогрессивные» кричат «караул!» и грудью встают на их защиту. Когда надо в очередной раз ущемить крупнейшее национальное меньшинство Латвии, то все «желание сохранить Латвию в европейском ценностном пространстве» у «прогрессивных» испаряется.   

Вот такое вот бла-бла-бла о единстве и ценностях. Которые одним положены, а другим нет. Тошнит уже от этого лицемерия.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (2)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (2)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (2)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (2)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (2)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (2)

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (2)

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

