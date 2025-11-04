При этом он подчеркнул, что с обеих сторон должна быть добрая воля. «Думаю, это предложение позволит и тем, кто проголосовал за денонсацию, „сохранить лицо“», — сказал Розенвалдс.

По его мнению, ряд депутатов не ожидали столь резкой реакции общественности на этот вопрос.

Розенвалдс считает, что вопрос «сохранения лица» в данном случае может быть особенно актуален для «Единого списка» (ЕС). Он выразил мнение, что, по крайней мере, часть партии начинает понимать, что в долгосрочной перспективе эта ситуация им невыгодна. Розенвалдс напомнил, что ЕС пришла в политику, претендуя на позицию центристской политической силы. «Однако в последнее время они стали своего рода сателлитом Национального объединения», — отметил политолог.

Он отметил, что предложение Ринкевича — оставить этот вопрос на рассмотрение следующего Сейма — может найти поддержку у некоторых членов Союза зеленых и крестьян (ZZS).

В то же время политолог Янис Икстенс, профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета (ЛУ), заявил агентству LETA, что, по его мнению, депутаты, проголосовавшие за выход из конвенции, все равно останутся на своей позиции, если их не запугают десятки тысяч подписей, которые сейчас собираются в связи с сохранением членства в Стамбульской конвенции.

Ранее сообщалось, что Ринкевич принял решение внести на второе чтение в Сейм закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Стамбульской конвенции), сообщила канцелярия президента Латвии.

Кроме того, президент предлагает перенести решение по этому вопросу на рассмотрение следующего Сейма. Следующие парламентские выборы состоятся не ранее осени 2026 года.

Обосновывая свое решение, Ринкевич в письме, адресованном спикеру Сейма Дайге Миерине (ZZS), указывает, что после принятия закона в окончательном чтении остались без ответа существенные вопросы, которые законодателю следует пересмотреть, в связи с чем необходим повторный пересмотр закона.

Он выражает серьёзную обеспокоенность противоречием между законодательной и исполнительной ветвями власти по вопросу, в котором законодательная власть явно наделила исполнительную власть значительными полномочиями, но в котором законодательная власть не дала надлежащей оценки позиции исполнительной власти, выраженной в рамках предоставленных законодательной властью полномочий. «В системе разделения властей диалог и сотрудничество между ветвями власти в достижении общих государственных целей имеют решающее значение», — говорится в письме президента.

Президент также подчеркивает, что ратификация и денонсация конвенции в течение одного созыва Сейма посылает как латвийскому обществу, так и международным союзникам противоречивый сигнал о готовности Латвии добросовестно выполнять свои международные обязательства. «Такая неопределенность и непредсказуемость действий государства недопустима в европейском правовом пространстве», — заявил Ринкевичс.

Президент Латвии обращает внимание на то, что выход Латвии из конвенции Совета Европы, обеспечивающей защиту прав человека, является беспрецедентным прецедентом в европейском правовом пространстве. По мнению президента, такой прецедент выходит далеко за рамки вопросов внутренней правовой политики Латвии и может представлять угрозу для общей европейской архитектуры верховенства права.

Следует также учитывать, что Латвия станет первым государством-членом Европейского союза (ЕС), которое выйдет из международного договора о правах человека, отмечает Ринкевич. Поэтому необходимо серьёзно оценить, соответствуют ли такие действия принципу лояльного сотрудничества, закреплённому в Договоре о Европейском союзе, и обязательству государств-членов ЕС оказывать друг другу помощь с подлинным взаимным уважением в выполнении задач по достижению целей ЕС, включая равенство между женщинами и мужчинами, упомянутое в статье 2 Договора о Европейском союзе, подчёркивает президент Латвии.

По оценке Ринкевича, решение Сейма выйти из Конвенции до истечения срока, установленного самим Сейма, к которому Кабинет министров должен разработать комплексный «Закон о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей и домашнего насилия, а также всеобщего насилия» в соответствии с Декларацией о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей и домашнего насилия, принятой Сеймом 9 октября 2025 года, также посылает столь же противоречивый сигнал.

Президент подчеркивает, что это создает опасный разрыв в комплексной правовой базе по искоренению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, что противоречит неоднократно публично озвученному утверждению о том, что предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и домашним насилием полностью обеспечиваются национальными нормативными актами Латвии.

Президент подчеркивает, что указанный период правовых потрясений, начиная с момента, когда материальные и процессуальные инструменты защиты от насилия, закрепленные в международном договоре, перестанут действовать, и до момента разработки комплексной национальной нормативной базы, имеющей как минимум равный объем, создаст неприемлемую правовую неопределенность.

В письме говорится, что не вызывает сомнений тот факт, что Сейм, при определённых обстоятельствах и после завершения подготовительной работы, может принять решение о выходе из международного договора в рамках соответствующей процедуры. «К сожалению, приходится констатировать, что необходимая подготовительная работа для надлежащего обоснования такого выхода не была проведена», — отмечает Ринкевич.

Как поясняется на сайте парламента, если закон внесен в Сейм для второго чтения, парламент без обсуждения передает мотивированные возражения президента в комиссию и принимает решение о сроке подачи предложений и повторного рассмотрения закона.

Второе чтение проводится в порядке, установленном для рассмотрения законопроекта в третьем чтении. Во втором чтении Парламент рассматривает только возражения Президента Республики и предложения, связанные с возражениями, высказанными Президентом.

Если Сейм не внесет поправки в закон, Президент Республики не сможет повторно высказать возражения, предусматривает Конституция.

Закон был принят на прошлой неделе голосами оппозиции и ZZS.

Законопроект был внесён оппозиционной партией «Латвия первая» (LPV), но его поддержали и другие оппозиционные партии.

За отзыв законопроекта проголосовали 56 депутатов, против — 32 депутата от партий «Единое единство» и «Прогрессивисты», воздержались два депутата — Игорь Раев и Дидзис Шмитс. Дебаты по законопроекту продолжались более 13 часов.

В свою очередь, на платформе «ManaBalss.lv» инициатива, адресованная президенту, с призывом не провозглашать этот закон, менее чем за четыре дня собрала более 62 000 подписей. Тем временем, уже поданная в Сейм инициатива, призывающая парламент продолжить участие в съезде, собрала не менее 33 000 подписей.

В прошлую среду акция протеста против выхода из состава участников съезда собрала у здания Сейма около 5000 человек, став одной из крупнейших за последние годы. На этой неделе ожидаются новые акции протеста в Латвии и за рубежом.

Большинство экспертов и неправительственных организаций, работающих в сфере профилактики насилия, выступают против плана выхода из конвенции, выражая опасения, что это ослабит защиту жертв насилия и негативно скажется на международном имидже Латвии в глазах западных союзников.

В Латвии 1 мая прошлого года вступила в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемая Стамбульская конвенция. Это международный договор, обязывающий государства-члены разрабатывать скоординированную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин от домашнего насилия. Среди прочего, государства-члены обязаны предоставлять жертвам всестороннюю помощь и защиту, кризисные центры, круглосуточную горячую линию, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.