Звезда латышской эстрады в шоке от своей пенсии: сколько же?

«До сих пор моя пенсия составляла 310 евро, а сейчас добавилось 28 евро», — не скрывает певец. «Но моя жена, которая хорошо работала и заслужила свой трудовой стаж, раньше получала 600 евро, а теперь прибавила еще 50 евро», — признается Виктор Лапченок, смеясь, что ему выгодно продолжать жить с такой богатой женой.

Легенда эстрады, который до сих пор активно участвует в различных музыкальных проектах и ​​выступает на частных мероприятиях, признаётся, что не представляет, как бы он прожил на одну пенсию.

"Каждый раз, когда я иду в супермаркет за продуктами, оставляю там 50 евро. Несколько лет назад за такие деньги можно было купить целую тележку, и еды хватало на неделю, а сейчас хватает только на три дня. Не дай бог, если возникнут какие-то непредвиденные расходы, например, на лечение или лекарства. Очень сложно представить, как выживают неработающие пенсионеры», — вздыхает Лапченок.