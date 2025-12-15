«Иногда хочется так!» По интернету гуляет ролик с участием депутата Сейма, созданный ИИ (ВИДЕО)

"Иногда хотелось бы вот так! Видео создано с помощью ИИ", - подписал он этот рилс.

Как же реагирует публика? Судя по комментариям, явно не все заметили, что это работа нейросети:

- Знаешь, как бы этого хотелось нам, людям, живущим в повседневной реальности?!

- Всей Латвии так хотелось бы по поводу работы - вашей и коллег.

- Почти как Хрущёв, только туфли не хватает.

- Только кулак имеет силу, в данный момент, увы, без него нельзя!

- Кошмар, как тут толпа воспринимает это как реальность. Скоро машина лжи с помощью ИИ будет делать великие чудеса, потому что критическое мышление большинство уже отключило. Мне ясно только одно, что с будущего года наша жизнь станет еще скорее ухудшаться.

- Вы такие и есть, только по отношению к народу, а не трибуне.

- Лучше расскажите, как вы попали в Сейм, потому что вас туда не избирали.