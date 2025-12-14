Когда евробюрократия приносит пользу: государство обяжут консультировать должников

Итак, 150 тысяч латвийцев задерживают более чем на 60 дней платежи по долговым обязательствам на сумму более 150 евро. Если приплюсовать тех, кто кредиты выплачивает, но после этого не хватает денег, например, на оплату коммунальных услуг, то получится, что финансовые трудности испытывают 170 тысяч человек. Таковы данные Бюро кредитной информации, собравшего сведения о 1,2 миллиона жителей Латвии. Банк Латвии, в свою очередь, заявляет, что число таких должников в последние годы существенно не менялось, а вот отношение населения - очень даже.

"Они очень дисциплинированные. Люди говорят, что прежде всего отдадут кредит и только потом будут думать о том, как дальше финансировать себя, не знаю, на неделю, на месяц", - высказалась руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Айя Брикше.

Банк Латвии признаёт, что дополнительные консультации бывают нужны часто. Предложение займодателя не всегда бывает самым выгодным для человека, который столкнулся с трудностями.

"Чаще всего этих [обязательств] больше одного (..), а также долг, который надо вернуть. Как понять, сколько возвращать по каждому из этих займов? Там нужна какая-то поддержка. Это достаточно чувствительный и сложный вопрос. Так что, конечно, какая-то индивидуальная поддержка там необходима", - рассуждает Брикше.

Ассоциация защиты интересов потребителей тоже заявляет, что людей, обращающихся за советом, много и рекомендаций, которые включены в буклеты, недостаточно.

Минэкономики планирует доверить оказание этой услуги негосударственному сектору, один из вариантов - ассоциации, о которой идёт речь в предыдущем абзаце.

"Как бы мы хотели в идеальном мире, конечно, этот человек, который был бы консультантом, должен был быть и юристом, и экономистом, и психологом заодно, но мы, увы, скорее всего не сможем это обеспечить, потому что консультант должен быть способен понять проблему, а не упрекать, так сказать, этого человека", - так представляет себе работу консультанта представитель Минэкономики Дидзис Бруклитис.

Планируется, что изначально эту услугу будут оказывать три консультанта по долгам, чью работу будет оплачивать государство. Консультации можно организовать через единые центры услуг, чтобы они были доступны и в регионах.