Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Когда евробюрократия приносит пользу: государство обяжут консультировать должников

© LTV 14 декабря, 2025 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

Как минимум 150 тысячам жителей Латвии трудно вовремя рассчитаться с долгами. Об этом свидетельствуют данные, имеющиеся в распоряжении Бюро кредитной информации. При этом Латвия - одна из немногих европейских стран, где нет консультаций за госсчёт для тех, кто испытывает финансовые трудности. Начиная с конца 2026 года придётся такие консультации предлагать - это установлено директивой ЕС, сообщает программа ЛТВ "Панорама".

Итак, 150 тысяч латвийцев задерживают более чем на 60 дней платежи по долговым обязательствам на сумму более 150 евро. Если приплюсовать тех, кто кредиты выплачивает, но после этого не хватает денег, например, на оплату коммунальных услуг, то получится, что финансовые трудности испытывают 170 тысяч человек. Таковы данные Бюро кредитной информации, собравшего сведения о 1,2 миллиона жителей Латвии. Банк Латвии, в свою очередь, заявляет, что число таких должников в последние годы существенно не менялось, а вот отношение населения - очень даже.

"Они очень дисциплинированные. Люди говорят, что прежде всего отдадут кредит и только потом будут думать о том, как дальше финансировать себя, не знаю, на неделю, на месяц", - высказалась руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Айя Брикше.

Банк Латвии признаёт, что дополнительные консультации бывают нужны часто. Предложение займодателя не всегда бывает самым выгодным для человека, который столкнулся с трудностями.

"Чаще всего этих [обязательств] больше одного (..), а также долг, который надо вернуть. Как понять, сколько возвращать по каждому из этих займов? Там нужна какая-то поддержка. Это достаточно чувствительный и сложный вопрос. Так что, конечно, какая-то индивидуальная поддержка там необходима", - рассуждает Брикше.

Ассоциация защиты интересов потребителей тоже заявляет, что людей, обращающихся за советом, много и рекомендаций, которые включены в буклеты, недостаточно.

Минэкономики планирует доверить оказание этой услуги негосударственному сектору, один из вариантов - ассоциации, о которой идёт речь в предыдущем абзаце.

"Как бы мы хотели в идеальном мире, конечно, этот человек, который был бы консультантом, должен был быть и юристом, и экономистом, и психологом заодно, но мы, увы, скорее всего не сможем это обеспечить, потому что консультант должен быть способен понять проблему, а не упрекать, так сказать, этого человека", - так представляет себе работу консультанта представитель Минэкономики Дидзис Бруклитис.

Планируется, что изначально эту услугу будут оказывать три консультанта по долгам, чью работу будет оплачивать государство. Консультации можно организовать через единые центры услуг, чтобы они были доступны и в регионах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать
Загрузка

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 17:53

Мир 0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Читать

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Читать