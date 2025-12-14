Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Молодёжь живёт в параллельном мире?» Студент без опыта потребовал зарплату 2000 евро в месяц (3)

Редакция PRESS 14 декабря, 2025 09:24

Важно 3 комментариев

Пост на интересную тему опубликовал в соцсети "Тредс" Эдгар. Он рассказал о ситуации, на которую можно посмотреть двояко: с одной стороны, вроде бы и претендент на вакансию запросил слишком большую зарплату, учитывая отсутствие предварительных знаний, а с другой - вспоминается известное народное выражение "как заплачено, так и зафигачено".

Из комментариев к посту видно, что Эдгару принадлежит небольшое предприятие в области ИТ, где всего 9 сотрудников. Оборот предприятия в нынешнем году - более 500 тысяч евро. Эдгар пишет, что у них всё платят официально и компания растёт: "Падаем и набиваем шишки, но идём вперёд".

И тут к нему в фирму решил устроиться новенький...

"Ко мне как-то раз на работу подал заявление 3-курсник, студент-айтишник, без предварительных знаний и потребовал 2000 евро на руки.

Мы все так и сели на задницы.

Я говорю: сорри, старик. Без знаний могу предложить 800 евро на руки. Если за год проявишь себя, дойдём и до этих 2000.

Потенциал я в нём видел. Но во время испытательного срока не было никаких признаков, что за год будет такой прорыв в знаниях, чтобы обосновать 2000 на руки.

После испытательного срока мы с ним расстались.

Молодёжь иногда живёт в параллельной реальности", - таков рассказ Эдгара.

Что же пишут ему в ответ? 

- Я не считаю, что человеку имеет смысл тратить своё время и ресурсы за такую сумму, потому что это деньги, на которые невозможно выжить в 2025 году. Это не зависит от навыков - речь идёт о достойной оценке - вкладе ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ. Попробуйте взглянуть с его точки зрения, проявите эмпатию к нему: он молод, ему хочется поесть три раза в день, заплатить за квартиру, полечить зубы, иногда сходить в театр, не говоря уже об одежде и хотя бы минимальных путешествиях. Невозможно выжить на 800 евро.

- Нормальная зарплата, чтобы начать работать и накапливать опыт. На 800 евро можно выжить. Любую зарплату нужно заработать. 2000 евро зелёному огурцу без опыта, которого ещё и обучать надо, это очень много. Посмотрите статистику СГД по зарплатам. 2000 евро - для Латвии большая зарплата.

- Театры и путешествия точно могут не быть приоритетом на самом начальном этапе карьеры. А вообще, конечно, понятно, но надо понять и работодателя - ну невозможно обосновать более высокую зарплату, чем работник приносит на предприятие.

- Часть комментаторов, кажется, не понимают, откуда берётся зарплата. Чтобы работник получил 2000 евро нетто, общий расход предпринимателя достигнет примерно 3400 евро в месяц. Это немало, и тут возникает логичный вопрос - даёт ли конкретный работник такой вклад, чтобы можно было платить такую зарплату в перспективе. Речь не о скупости предпринимателей, а об экономической реальности. Если зарплаты повышают в отрыве от продуктивности, результат обычно - рост цен или банкротство.

- Ой, божечки, люди, учась на 3-м курсе, могут жить в общежитии. А поскольку известно, насколько в наши дни молодёжи хочется трудиться, 800 евро - совершенно удовлетворительная зарплата. Вот тут возникает вопрос - сколько из вас тех, кто начинал работать с 1500 евро или латов на своём первом рабочем месте?

- Как же, молодёжь... Тем временем 45-летний безработный любитель выпить Юрка с тремя детьми и четвёртым на подходе: "Я за гроши работать не буду, я так низко ещё не пал!". Если и получит работу, то в день зарплаты берёт отгулы и квасит неделю. И такой немолодёжи у нас много.

- Половина комментаторов в соцсетях живёт в параллельном мире.

