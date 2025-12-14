Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

«В Латвии болеть невыгодно»: почему люди приходят на работу с температурой

Редакция PRESS 14 декабря, 2025 07:17

Выбор редакции 0 комментариев

Начался сезон вирусов, болеют и дети, и взрослые. Однако, несмотря на то, что врачи призывают при плохом самочувствии оставаться дома и не распространять инфекцию, многие бывают вынуждены выйти на работу. О том, почему так происходит, народ дискутирует в соцсетях.

"Сегодня утром болит горло, всю неделю сонная. Дочь болеет. Всё же понимаю людей, которые не берут больничный: приходится терять приличную сумму из зарплаты. Люди вынуждены идти на работу нездоровыми и остаются дома лишь тогда, когда всё совсем плохо. Знаю людей, которые ходят на работу с высокой температурой. Потому что важен каждый евро, надо содержать семью. Я бы охотно день полежала дома, но как представлю, во что мне это обойдётся, - лекарства купить всё же дешевле", - пишет на платформе "Тредс" Дайна. 

Её пост породил довольно бурную дискуссию. В целом она сводится к двум мнениям: многие набросились на Дайну за её поступок, но есть и те, кто видит ситуацию иначе.

- Молодец! Эти герои, ходящие на работу, будучи больными, от души заботятся о том, чтобы в стране болело как можно больше народу. Зачем одному нести этот крест, не так ли?

- Совсем не так уж много приходится терять из зарплаты. Коллективу выгоднее, если один из коллектива берёт больничный и выздоравливает, а не цепочкой заболевают несколько из-за одного. Производительность труда, результаты тоже часто ухудшаются из-за болезни. Тебе нужно бы осознавать - ты подвергаешь риску не только коллег, но и их детей, дедушек и бабушек. Если не хочется терять деньги, можно и отгулы взять за счёт отпуска. Их ведь можно брать сколько угодно. Хоть по 1 дню.

- Какой стыд всё же читать такое мнение. Ставит под угрозу всех, но эгоизм преподносит как любовь к себе. Так бывает, когда не понимают суть понятий.

- А мне кажется - речь не об эгоизме, а о системе, которая не вполне справедлива. Разве больному кушать не надо? Ещё ведь и лекарства надо покупать. А зарплаты-то нету. Поэтому радуюсь хорошему иммунитету. Никогда не было больничных. А теперь, наверно, надо постучать по дереву.

- Видимо, в государстве не всё в порядке. Насколько помню, так издавна было. Потому что болеть в Латвии невыгодно. На данный момент нахожусь в Исландии. Здесь мне разрешается три дня в месяц болеть без справки от врача. Остаётся лишь с утра SMS отправить. День оплачен. И нет такого, чтобы здесь этим жутко злоупотребляли.

- Многим работодателям не нужны работники, которые болеют. Поэтому-то многим вообще нельзя брать больничный, ведь работодатель даже мысли такой не допускает.

- Мне всё же кажется, что люди ходят на работу, болея, потому что боятся потерять рботу или был отрицательный опыт - задавали вопрос, когда ты выйдешь. Увы, ещё много работодателей, которые смотрят косо на каждый больничный, всё равно - грипп, операции или депрессия.

- На нормальных предприятиях, когда болеешь, вообще ничего из зарплаты не теряешь.

- А есть и продуктовый магазин, где заставляют больных выходить на работу, потому что сменный график и работать некому.

- Что значит "заставляют"??? Если умрёшь, тоже заставят идти работать?

 

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать