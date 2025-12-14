«В Латвии болеть невыгодно»: почему люди приходят на работу с температурой

"Сегодня утром болит горло, всю неделю сонная. Дочь болеет. Всё же понимаю людей, которые не берут больничный: приходится терять приличную сумму из зарплаты. Люди вынуждены идти на работу нездоровыми и остаются дома лишь тогда, когда всё совсем плохо. Знаю людей, которые ходят на работу с высокой температурой. Потому что важен каждый евро, надо содержать семью. Я бы охотно день полежала дома, но как представлю, во что мне это обойдётся, - лекарства купить всё же дешевле", - пишет на платформе "Тредс" Дайна.

Её пост породил довольно бурную дискуссию. В целом она сводится к двум мнениям: многие набросились на Дайну за её поступок, но есть и те, кто видит ситуацию иначе.

- Молодец! Эти герои, ходящие на работу, будучи больными, от души заботятся о том, чтобы в стране болело как можно больше народу. Зачем одному нести этот крест, не так ли?

- Совсем не так уж много приходится терять из зарплаты. Коллективу выгоднее, если один из коллектива берёт больничный и выздоравливает, а не цепочкой заболевают несколько из-за одного. Производительность труда, результаты тоже часто ухудшаются из-за болезни. Тебе нужно бы осознавать - ты подвергаешь риску не только коллег, но и их детей, дедушек и бабушек. Если не хочется терять деньги, можно и отгулы взять за счёт отпуска. Их ведь можно брать сколько угодно. Хоть по 1 дню.

- Какой стыд всё же читать такое мнение. Ставит под угрозу всех, но эгоизм преподносит как любовь к себе. Так бывает, когда не понимают суть понятий.

- А мне кажется - речь не об эгоизме, а о системе, которая не вполне справедлива. Разве больному кушать не надо? Ещё ведь и лекарства надо покупать. А зарплаты-то нету. Поэтому радуюсь хорошему иммунитету. Никогда не было больничных. А теперь, наверно, надо постучать по дереву.

- Видимо, в государстве не всё в порядке. Насколько помню, так издавна было. Потому что болеть в Латвии невыгодно. На данный момент нахожусь в Исландии. Здесь мне разрешается три дня в месяц болеть без справки от врача. Остаётся лишь с утра SMS отправить. День оплачен. И нет такого, чтобы здесь этим жутко злоупотребляли.

- Многим работодателям не нужны работники, которые болеют. Поэтому-то многим вообще нельзя брать больничный, ведь работодатель даже мысли такой не допускает.

- Мне всё же кажется, что люди ходят на работу, болея, потому что боятся потерять рботу или был отрицательный опыт - задавали вопрос, когда ты выйдешь. Увы, ещё много работодателей, которые смотрят косо на каждый больничный, всё равно - грипп, операции или депрессия.

- На нормальных предприятиях, когда болеешь, вообще ничего из зарплаты не теряешь.

- А есть и продуктовый магазин, где заставляют больных выходить на работу, потому что сменный график и работать некому.

- Что значит "заставляют"??? Если умрёшь, тоже заставят идти работать?