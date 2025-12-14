Их больше нет с нами: за 10 месяцев в Латвии умерло свыше 21 тысячи жителей

Среди умерших 10 тысяч 19 человек - мужчины, 11 тысяч 596 - женщины.

Наибольшее число умерших (3784) было в возрастной группе от 85 до 89 лет.

Самой "смертоносной" была 9-я неделя года, которая длилась с 24 февраля до 2 марта. Тогда скончались 565 жителей Латвии - в среднем в стране уходит из жизни более 490 человек в неделю.