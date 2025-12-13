Мимо Латвии проплывают миллионы евро: мнение эксперта

Круминьш привёл также некоторые цифры: каждый ввезённый груз в Латвии оставляет примерно 13-15 евро. В прошлом году количество грузов, пересёкших границу по железной дороге, достигло около 9,2 т. Это более 100 миллионов евро.

Эксперт призывает принять во внимание один аспект, о котором обычно почти не говорят, но его можно было бы достаточно умело использовать себе во благо. Речь идёт о редкоземельных металлах из Центральной Азии. Там сейчас уже заключено несколько договоров, причём первый - на 400 тысяч тонн. Эти металлы продают из Центральной Азии в Америку.

"Вопрос, могли бы мы включить ту же самую Америку в наш [транспортный] коридор, и каким образом? При объёмах, измеряемых миллионами тонн, вариантов немного. Либо это российские порты, либо порты стран Балтии. Есть две возможности, а дальше это определённо работа политиков, лоббистов и других заинтересованных лиц. Присутствие Америки здесь, в аспекте безопасности, определённо дало бы очень положительный вклад".