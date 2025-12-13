Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мимо Латвии проплывают миллионы евро: мнение эксперта

TV24 13 декабря, 2025 15:16

Мнения 0 комментариев

Есть ли будущее у латвийского портового бизнеса, если снесут рельсы, ведущие в Россию? Председатель правления Латвийской ассоциации логистики Нормундс Круминьш на телеканале TV24 в программе Nacionālo interešu klubs напомнил, что за железнодорожными грузами стоят огромные деньги. 

Круминьш привёл также некоторые цифры: каждый ввезённый груз в Латвии оставляет примерно 13-15 евро. В прошлом году количество грузов, пересёкших границу по железной дороге, достигло около 9,2 т. Это более 100 миллионов евро.

Эксперт призывает принять во внимание один аспект, о котором обычно почти не говорят, но его можно было бы достаточно умело использовать себе во благо. Речь идёт о редкоземельных металлах из Центральной Азии. Там сейчас уже заключено несколько договоров, причём первый - на 400 тысяч тонн. Эти металлы продают из Центральной Азии в Америку.

"Вопрос, могли бы мы включить ту же самую Америку в наш [транспортный] коридор, и каким образом? При объёмах, измеряемых миллионами тонн, вариантов немного. Либо это российские порты, либо порты стран Балтии. Есть две возможности, а дальше это определённо работа политиков, лоббистов и других заинтересованных лиц. Присутствие Америки здесь, в аспекте безопасности, определённо дало бы очень положительный вклад".

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

