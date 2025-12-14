США снимают санкции с белорусского калия, Лукашенко отпустит 150 политзаключенных

"В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия, - сказал Коул. - Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас".

Американский посланник также отметил, что общение на тему санкций между Вашингтоном и Минском будет продолжаться и далее. "По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", - сказал Джон Коул, выразив надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда таких ограничительных мер не будет вообще.

По словам Коула, переговоры с Лукашенко, которые начались в пятницу и продолжились в субботу, "были очень продуктивными". Американский посланник сообщил, что стороны обсудили вопросы нормализации отношений, а также войны между Россией и Украиной, отметив, что "Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине".



В августе 2021 года, через год после президентских выборов в Белоруссии, которые не были признаны Западом из-за обвинений в фальсификациях, США внесли в санкционный список ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.

По данным Национального статистического комитета, до кризиса в 2020 году Беларусь заработала на экспорте калийных удобрений 2,4 миллиарда долларов Это около 8% от общего объема белорусского экспорта, или около 4% ВВП страны.

Предыдущий визит американской делегации во главе с Коулом в Минск состоялся в сентябре. После той встречи белорусские власти освободили из тюрем и депортировали в Литву 51 заключенного. Белорусские независимые СМИ сообщают, что итогом нынешней поездки может стать освобождение еще 150 человек, которых, по их данным, могут депортировать в Польшу.